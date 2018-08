Działania "TIR" na autostradzie A4 Data publikacji 09.08.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na opolskim odcinku autostrady A4 od kilku już dni można spotkać dodatkowe policyjne patrole. To efekt ogólnopolskich działań "TIR". Autostrada, z uwagi na rozwijane na niej prędkości, nie wybacza błędów. Dlatego przypominamy jednocześnie przepisy i ogólne zasady poruszania się do drogach szybkiego ruchu. Nasza "drogówka", pilnuje bezpieczeństwa podróżujących we współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Transportu Drogowego w Opolu. Cel jest jeden - by każdy zjechał na wyznaczonym węźle, tak jak to sobie zaplanował

Gdy wakacyjna podróż przedłuża się, choć wybraliśmy autostrady, to trudno zachować spokój. Zwłaszcza, gdy inni kierowcy nie stosują się do obowiązujących przepisów. Niektóre manewry - prócz ewentualnego zagrożenia jakie stwarzają - dodatkowo utrudniają lub tamują ruch. Mowa to o wyprzedzaniu w miejscach niedozwolonych przez kierowców samochodów ciężarowych. To także - wciąż obecne na naszych autostradach lub drogach ekspresowych - świadome blokowanie lewego pasa.

Właśnie dlatego od piątku (3 sierpnia br.) ruszyły w całej Polsce policyjne działania "TIR". W związku z tym na opolskim odcinku autostrady A4 są już dodatkowe patrole policjantów ruchu drogowego. W sposób szczególny zwracają oni uwagę na manewry kierowców ciężarówek. Ale nie tylko, gdyż bezpieczeństwo na autostradach zależy od wszystkich użytkowników. Autostrada z uwagi na rozwijane na niej prędkości nie wybacza błędów. Natomiast zdarzenia z udziałem samochodów ciężarowych zaliczają się do tych szczególnie niebezpiecznych.

Obejrzyjcie nasz fil, w którym przypominamy o najważniejszych przepisach i zasadach obowiązujących na autostradach. Pamiętajmy również o "korytarzach życia" - dzięki nim możemy szybciej dotrzeć do ofiar wypadków drogowych.

