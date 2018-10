Co łączy GDDKiA z antyterrorystami? Data publikacji 09.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Blisko pół setki budynków usytuowanych w miejscu, w którym zostanie wybudowany II odcinek drogi ekspresowej S14 będą mieli do dyspozycji policjanci z jednostki antyterrorystycznej w Łodzi. 9 października 2018 roku doszło do podpisania kolejnego już porozumienia w sprawie korzystania z użyczonych przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości. Zostaną one wykorzystane w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego realizowanego przez funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Łodzi . Dokument podpisał Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz Dyrektor Oddziału GDDKiA Pan Maciej Tomaszewski i Z-ca Dyrektora Pan Marek Torzyński.

To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce i bardzo cenna, podkreśla szef wojewódzkiej policji. Wszystkie obiekty oddane do dyspozycji policji (a są to zarówno budynki mieszkalne, jak np. hale pofabryczne) zostaną rozebrane przez rozpoczęciem budowy S14. Jak widać budowa dróg ma wpływ może się także przekładać na poziom wyszkolenia i gotowości najbardziej elitarnych oddziałów policji.

W połowie września 2018 roku odbyły się ćwiczenia policjantów z Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji KWP w Łodzi , w których udział wzięli także antyterroryści z Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Poznania, Wrocławia oraz Służby Ochrony Państwa. Dzięki pilotażowemu porozumieniu funkcjonariusze mogli wykorzystać kilkadziesiąt budynków znajdujących się na terenie powiatu zgierskiego oraz pabianickiego, przejętych pod budowę przyszłych autostrad i dróg ekspresowych.

Mogli sprawdzić swoje umiejętności w warunkach identycznych z rzeczywistymi. Antyterroryści wyważali drzwi, wybijali okna i niszczyli wszystko co stawało im na drodze, a wszystko po to by zatrzymać potencjalnie niebezpiecznego przestępcę. Każdy ze szturmów był w najmniejszym szczególe zaplanowany, dokładnie tak jak dzieje się to w realnych warunkach. Funkcjonariusze sprawdzali również swoje umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Dowódca SPAP w Łodzi podinsp. Marek Wojcieszek ocenił bardzo wysoko to cenne doświadczenie dlatego też zabiegał o kolejne edycje tego typu szkolenia, z którego skorzystają policjanci z całego kraju. Już wkrótce spotkają się podczas wspólnych ćwiczeń.