161 km/h pędziła obwodnicą Grudziądza Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z grudziądzkiej „drogówki” na obwodnicy miasta zarejestrowali audi, którego kierująca przekroczyła dopuszczalną prędkość. Wykonany dynamicznie pomiar wskazał, że auto pędziło z prędkością 161 km/h w miejscu, gdzie można jechać maksymalnie 80 km/h. Policjanci zatrzymali samochód do kontroli. 35–letnia kobieta nie tylko otrzymała mandat, ale funkcjonariusze odebrali jej prawo jazdy.

We wtorek (9.10.2018) grudziądzcy policjanci z „drogówki” patrolowali obwodnicę Grudziądza nieoznakowanym pojazdem z videorejestratorem. W pewnym momencie na ul. Peszkowskiego prowadząca radiowóz policjantka zauważyła, że jadące przed nią audi bardzo szybko się przemieszcza. Policyjny videorejestrator wskazał, że jedzie 161 km/h. Mundurowi zatrzymali do kontroli "osobówkę". Okazało się, że autem kieruje 35–letnia kobieta. Kontrola policyjna zakończyła się mandatem, 10 punktami karnymi i zatrzymaniem prawa jazdy. Sprawczyni wykroczenia z pokorą przyjęła karę. Teraz policjanci o przekroczeniu prędkości powyżej 50 km/h powiadomią starostę, który wyda decyzję administracyjną o zatrzymaniu dokumentu na 3 miesiące.

Nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Pamiętajmy też, że skutki potencjalnych zdarzeń zależne są właśnie od prędkości. Mniejsza prędkość to mniej poważne uszkodzenia i obrażenia ciała. Apelujemy o bezpieczną jazdę z prędkościami dostosowanymi nie tylko do obowiązujących przepisów, ale także warunków ruchu i własnych umiejętności.