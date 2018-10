Podejrzany o kradzież 200 tys. złotych zatrzymany Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież pieniędzy z mieszkania. 30-letni Piotr G. podając się za pracownika administracji wraz ze swoją partnerką wykorzystali nieuwagę pokrzywdzonego i ukradli mu wszystkie jego oszczędności. Kobieta została już zatrzymana wcześniej i tymczasowo aresztowana. Teraz zarzuty w tej sprawie usłyszy jej kompan. Za to przestępstwo parze grozi do 5 lat więzienia.

Policjanci ze śródmiejskiego wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali 30-latka podejrzanego o kradzież. Do zdarzenia doszło w lipcu tego roku. To wtedy Piotr G. wraz ze swoją partnerką, podając się za pracowników administracji, dostali się podstępem do mieszkania pokrzywdzonego i ukradli mu 200 tys. złotych.

Kilka tygodni temu policjanci zatrzymali wspólniczkę 30-latka, która decyzją sądu została już tymczasowo aresztowana. Teraz dzięki żmudnej pracy operacyjnej i drobiazgowej analizie nagrań z kamer monitoringu śródmiejscy policjanci ustalili dane personalne, „namierzyli” i zatrzymali partnera kobiety w tym przestępstwie. Piotrowi G., podobnie jak jego partnerce, za ten czyn zgodnie z kodeksem karnym grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności.

(KSP / kp)