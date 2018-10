Pomogli nieprzytomnemu kierowcy Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Samochodową KMP w Łodzi jadąc ulicą Zachodnią, w stronę centrum miasta, zauważyli samochód, który pracował na wysokich obrotach i stał w korku. Wewnątrz auta znajdował się nieprzytomny mężczyzna. Policjanci ruszyli z pomocą.

10 października br. około godziny 14.00, funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości samochodowej z KMP w Łodzi nieoznakowanym radiowozem wracali do swojej jednostki. Będąc w okolicach skrzyżowania ulic Zachodniej i Ogrodowej uwagę policjantów zwrócił opel, który pracował na bardzo wysokich obrotach silnika. Stróże prawa zauważyli, że we wnętrzu auta znajduje się prawdopodobnie nieprzytomny mężczyzna.

Policjanci postanowili działać. Jak się okazało był to starszy człowiek, który bez świadomości leżał na siedzeniu kierowcy z głową opartą o zagłówek pasażera. Przy aucie obok kierującego znajdowała się matka mężczyzny, którą ten miał zawieść do szpitala. Kobieta oświadczyła, że jej syn źle się poczuł i najprawdopodobniej dostał ataku padaczki. Funkcjonariusze wraz z pomocą przypadkowego przechodnia wyciągnęli mężczyznę z pojazdu, ułożyli go w bezpiecznej pozycji, sprawdzili jego funkcje życiowe i monitorowali stan zdrowia nieprzytomnego, aż do przyjazdu karetki pogotowia.

(KWP w Łodzi / mg)