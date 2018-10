Rodzinny biznes trójki farmaceutów zakończony zarzutami Data publikacji 11.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Krakowie zatrzymali trzy osoby podejrzane o wyłudzenie środków finansowych z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji leków. Był to efekt śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków – Krowodrza, dotyczącego przestępczego działania tych osób w latach 2008 -2013 r. W postępowaniu zakwestionowano ponad 55 tys. recept, które zostały wykorzystane przez nieuczciwych farmaceutów.

45-letni mężczyzna – farmaceuta - właściciel kilku aptek na terenie województwa małopolskiego, wraz z 39-letnią (byłą) żoną oraz 72-letnią matką, pracowali w rodzinnym biznesie. Zebrane w toku postępowania materiały dowodowe jasno wskazują, że oprócz legalnej działalności gospodarczej, w 2008 r. cała trójka rozpoczęła przestępczy proceder, polegający na przerabianiu recept i uzyskiwaniu na ich podstawie nienależnych środków finansowych z NFZ z tytułu refundacji leków.

Sprawcy wykorzystywali m.in. recepty in blanco, recepty bez daty wystawienia, czy danych pacjenta. Na innych, prawidłowo wypełnionych, do spisu leków dobijali inne medykamenty, za które dostawali refundacje. Jeszcze inne blankiety przerabiali, zmieniając ilość przepisanego przez lekarza środka leczniczego - z 2 opakowań robili np. 20. To tylko niektóre z metod oszustwa, a takich śledczy dopatrzyli się ok. 30.

Z tytułu refundacji leków, nieuczciwi farmaceuci wyłudzili z Narodowego Funduszu Zdrowia 4 mln. 300 tys. złotych.

Wszyscy troje usłyszeli zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości raz fałszowania dokumentów. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu wykonywania zawodu farmaceuty oraz prowadzenia działalności gospodarczej w postaci aptek, a także zakaz opuszczania kraju.

(KWP w Krakowie / aj)