Nielegalny arsenał w miejscu zamieszkania Data publikacji 11.10.2018

Do ośmiu lat pozbawienia wolności grozi za posiadanie nielegalnej broni i amunicji. Takiej właśnie kary może spodziewać się 45-letni mieszkaniec Łabiszyna, u którego w mieszkaniu policjanci ujawnili broń palną z czasów II wojny światowej oraz ostrą amunicję.

Do zdarzenia doszło we wtorek (9.10.18) w godzinach nocnych. Wówczas policjanci z Komisariatu Policji w Barcinie, pow. żniński, zostali wezwani na interwencję domową do miejscowości Łabiszyn, gdzie doszło do nieporozumień pomiędzy byłymi małżonkami. W trakcie interwencji policjanci ujawnili, że mieszkający tam 45-latek posiada bez zezwolenia broń palną z czasów II wojny światowej oraz amunicję. Funkcjonariusze zabezpieczyli spory arsenał m.in.: pistolet P-38, pistolet Walter, siedem karabinów, pistolet maszynowy oraz 46 szt. ostrej amunicji i 117 sztuk amunicji sportowej. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Teraz 45-letni mieszkaniec Łabiszyna będzie odpowiadać za posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej i amunicji – przestępstwo z art. 263 § 2 Kodeksu Karnego. O jego dalszym losie zadecyduje prokurator.