Policjanci przejęli transport szkodliwych odpadów Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Bytomscy policjanci wraz ze stróżami prawa z Krakowa, zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 i 61 lat. Małopolscy policjanci udaremnili nielegalne wysypanie śmieci z dwóch ciężarówek na obrzeżach Bytomia. Śmieci okazały się niebezpieczne dla środowiska. Właściciele firmy transportowej oraz terenu trafili do policyjnego aresztu. Sąd objął obu mężczyzn policyjnym dozorem. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.

W poniedziałek policjanci z Krakowa obserwowali dwie ciężarówki, które przewoziły śmieci. Stróże prawa mieli podejrzenie, że są to szkodliwe odpady i mogą być gdzieś nielegalnie wysypane. Policjanci jechali za nimi z małopolski aż do Bytomia. W pewnej chwili ciężarówki na obrzeżach miasta wjechały w teren nieużytków. Po przejechaniu bramy wjazdowej na teren pewnej firmy, ciężarówki dojechały do miejsca, gdzie czekała już koparka. W chwili jak kierowca jednej z ciężarówek zaczął wysypywać śmieci, do akcji wkroczyli stróże prawa, udaremniając wyładunek odpadów. O całej sytuacji krakowscy policjanci powiadomili bytomskich stróżów prawa. Na miejsce skierowano śledczych z bytomskiego wydziału zajmującego się zwalczaniem przestępczości gospodarczej. W trakcie wspólnych działań śląskich i małopolskich policjantów ustalono, że transport powinien trafić w okolice Gliwic a nie do Bytomia. Natomiast przedsiębiorstwo, do którego przyjechały ciężarówki, nie ma zgody na przyjmowanie odpadów. Śledczy postanowili zatrzymać właścicieli firmy transportowej oraz terenu. Mężczyźni w wieku 44 i 61 lat trafili do policyjnego aresztu. Ciężarówki zostały przewiezione na parking a śmieci zabezpieczone. Pobrano próbki odpadów, aby stwierdzić, czy są one szkodliwe dla środowiska. Wyniki jednoznacznie wskazały, że w śmieciach tych są substancje niebezpieczne dla środowiska. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty. Prokurator zdecydował skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mieszkańców województwa śląskiego. Wczoraj sąd objął mężczyzn policyjnym dozorem. Grozi im teraz do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / kp)