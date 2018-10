Na wolnym zatrzymał jednego z podejrzanych o włamanie do samochodu Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalny ze Zdzieszowic na gorącym uczynku zatrzymał mężczyznę podejrzanego o włamanie do dostawczego busa. Choć był już po służbie, natychmiast zareagował na prośbę o pomoc przypadkowego przechodnia. Powiadomił policyjne patrole, a sam pobiegł w pościg za jednym z uciekinierów. 22-latka dogonił i obezwładnił na jednym z osiedli miasta. Drugi odjechał osobowym volkswagenem. Jego dogonili mundurowi z patrolu. 28-latek, nie dość, że uciekał samochodem, to był nietrzeźwy i nie miał żadnych uprawnień.

We wtorek, tuż przed godz. 23.00, do policjanta służby kryminalnej ze Zdzieszowic podbiegł jeden z mieszkańców miasta. Powiedział mu, że 2 mężczyzn właśnie włamało się do dostawczego busa. Policjant, choć był już po służbie, to ruszył z pomocą. Dzięki temu, mógł natychmiast powiadomić policyjne patrole i wskazać swoim kolegom kierunek ucieczki jednego z podejrzewanych mężczyzn. Odjechał on z miejsca włamania osobowym volkswagenem.

Pościg mundurowych był skuteczny. Po chwili zatrzymali 28-letniego mieszkańca Słupska. Mężczyzna nie dość, że uciekał samochodem, to był nietrzeźwy i nie miał żadnych uprawnień do kierowania. Drugiego z podejrzewanych zatrzymał osobiście zdzieszowicki kryminalny. Mężczyzna uciekł w kierunku pobliskiego osiedla. Tam został dogoniony i obezwładniony. Okazał się nim 22-latek ze Zdzieszowic.

Obaj mężczyźni usłyszeli już zarzuty włamania, za który grozi do 10 lat więzienia. Dodatkowo starszy z nich odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości.

(KWP w Opolu / mg)