Skradziony w Niemczech mercedes warty ponad 190 tys. zł odzyskany przez kryminalnych Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Skradziony z terenu Niemiec Mercedes GLC250 o wartości przeszło 190 tysięcy złotych powróci do właściciela. Auto zostało odzyskane przez policjantów z Gubina zanim właściciel złożył zawiadomienie o jego stracie.

W środę (10 październik) dyżurny gubińskiego komisariatu otrzymał zgłoszenie, iż na stacji paliw w miejscowości Starosiedle (gmina Gubin) stoi uszkodzony pojazd, który blokuje wyjazd. Na miejsce pojechali policjanci, którzy potwierdzili zgłoszenie, a następnie ustalili, że kierujący mercedesem wjechał na stacje, porzucił pojazd w którym było urwane koło, a sam pobiegł w kierunku pola. Początkowe sprawdzenia w systemach wykazały, iż auto nie pochodziło z kradzieży. Jednakże kryminalni z gubińskiego komisariatu, którzy przejęli tę sprawę nie mieli wątpliwości, że zostało skradzione za zachodnią granicą. Informacja niezwłocznie trafiła do funkcjonariuszy Polsko–Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, którzy ustalili, że właściciel jest w trakcie składania zawiadomienia o kradzieży. Szacunkowa wartość Mercedesa GLC250 to przeszło 190 tys. złotych. Na miejsce przyjechali policjanci z grupy dochodzeniowo–śledczej oraz technik kryminalistyki, który dokładnie zabezpieczył ślady. To może się okazać pomocne w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za kradzież pojazdu. Auto trafiło na policyjny parking. Czynności w sprawie trwają. W ostatnim czasie, to kolejny samochód skradziony za zachodnią granicą i odzyskany na terenie powiatu: http://krosno.lubuska.policja.gov.pl/go3/serwis-informacyjny/aktualnosci/26860,Rozbil-skradziona-w-Niemczech-toyote-warta-30-tys-euro-Zostal-aresztowany.html

Źródło: asp. szt. Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim