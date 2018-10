Uczestnik telenoweli dokumentalnej zatrzymany przez mazowieckich policjantów Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu zatrzymali w Gdańsku 35-latka poszukiwanego trzema listami gończymi przez sądy w całym kraju. Mężczyzna już trafił do więzienia, w którym spędzi kilka najbliższych lat.

Kika dni temu do policjantów z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu trafiły materiały dotyczące poszukiwanego 35-latka. Mężczyzna był poszukiwany trzema listami gończymi przez sądy z Pułtusku, Warszawie i Bydgoszczy m.in. za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, oszustwo kredytowe. Mężczyzna znany był także jako uczestnik telenoweli dokumentalnej, w której mężczyźni poszukują partnerek życiowych.

Gdy sprawą zajęli się policjanci z Sekcji Poszukiwań i Identyfikacji Osób KWP zs. w Radomiu jego los wydawał się przesądzony, a zatrzymanie było tylko kwestią czasu. „Poszukiwacze” z Radomia potrzebowali niespełna tygodnia, by ustalić miejsce pobytu mężczyzny. Jak się okazało aktualnie mieszkał w Gdańsku i pracował na jednej z budów. Mężczyzna był kompletnie zaskoczony widokiem policjantów. Funkcjonariusze doprowadzili 35-latka do najbliższej jednostki policji, a po sporządzeniu dokumentacji trafił on do najbliższego aresztu.

Warto przypomnieć, że sekcja Poszukiwań i Identyfikacji Osób istnieje od jesieni 2016 r. Swoją podległością należy do struktury Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu.

Zespół Prasowy KWP