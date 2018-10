Gang 16-letnich włamywaczy w rękach policjantów Data publikacji 12.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Bytomia zatrzymali dwóch 16-latków. Młodzieńcy w ostatnich miesiącach włamali się do ponad 10 mieszkań na terenie Bytomia. Straty jakie ponieśli pokrzywdzeni to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policjanci zatrzymali również 3 paserów, a w ich mieszkaniach odzyskano łupy warte ok 10 tys. zł. Teraz 16-latkowie odpowiedzą przed sądem dla nieletnich. Dwaj mężczyźni i kobieta odpowiedzą przed prokuratorem. Grozi im do 5 lat więzienia.

Od kilku miesięcy kryminalni z bytomskiej komendy tropili włamywaczy, którzy dokonali szeregu włamań do mieszkań na terenie Bytomia. Z ustaleń śledczych wynikało, że sprawcy wykorzystywali uchylone okna, aby dostać się do mieszkań. Wiedza ta pozwoliła typować jako sprawców osoby młode oraz szczupłe.

Tygodnie ciężkiej policyjnej pracy pozwoliły na ustalenie oraz zatrzymanie dwóch 16-latków, którzy trafili do policyjnej izby dziecka. Śledczy z komendy udowodnili im włamania do ponad 10 mieszkań na terenie Bytomia. Ponadto ustalono, że 16-latkowie z jednego z mieszkań zabrali kluczyki do auta, którym odjechali. Następnego dnia auto odzyskano.

Straty jakie ponieśli pokrzywdzeni to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W toku dalszych ustaleń kryminalni zatrzymali trzech paserów w wieku od 18 do 33 lat. Dwóch mężczyzn i kobieta trafili do policyjnego aresztu. W ich mieszkaniach policjanci odzyskali część łupu włamywaczy. Przedmioty warte około 10 tys. zł wrócą do pokrzywdzonych.

Włamywacze odpowiedzą teraz przed sądem dla nieletnich. Mężczyźni i kobieta usłyszą teraz zarzuty i odpowiedzą przed prokuratorem. Grozi im do 5 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / mg)