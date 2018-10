Noś odblaski – Świeć przykładem! Data publikacji 13.10.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Używanie elementów odblaskowych szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy wcześnie zapada zmrok i widoczność jest zdecydowanie gorsza, może uratować nasze życie. Dlatego też noszenie odblasków przez pieszych powinno stać się nawykiem. Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym piesi, którzy poruszają się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym są obowiązani używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Prawidłowo noszone elementy odblaskowe powinny być umieszczone w takim miejscu, by znalazły się w polu działania świateł samochodowych i były widoczne dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków (z tylu i z przodu). Jeśli przypniemy element odblaskowy do plecaka (z tyłu sylwetki) to oczywistym jest, że nie zostanie on zauważony przez kierowców nadjeżdżających z przeciwka i odwrotnie, gdy odblask będzie tylko z przodu, nie dostrzegą go kierowcy będący za nami. Bezpiecznie jest posiadać dwa elementy odblaskowe jeden z przodu i drugi z tyłu lub stosować takie rodzaje odblasków, które widać z obydwu stron sylwetki np. opaski odblaskowe.

Ponieważ samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest na prawą stronę drogi), element odblaskowy należy umieszczać możliwie nisko sylwetki, wówczas wcześniej pada na niego snop światła.

Jeśli ktoś często korzysta z drogi poza obszarem zabudowanym to najlepiej będzie jeśli zdecyduje się nosić kamizelkę odblaskową, szelki lub opaskę. Do tych elementów odblaskowych coraz bardziej przekonują się motocykliści i rowerzyści, którzy podobnie jak piesi są niechronionymi uczestnikami ruchu.

BRD KGP