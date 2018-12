W gorączce świątecznych przygotowań nie zapominajmy o bezpieczeństwie Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Okres przedświąteczny to czas gorączkowych przygotowań, zakupów oraz wyjazdów. Bądźmy czujni i ostrożni, szczególnie w komunikacji zbiorowej i centrach handlowych, gdzie możemy paść ofiarą kieszonkowców. Również w trakcie robienia zakupów w sklepach internetowych zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania – pod bardzo atrakcyjną ofertą może kryć się próba oszustwa. Z kolei planując rodzinny wyjazd pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania oraz odpowiednim przygotowaniu się do drogi. By uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, wystarczy przestrzegać kilku zasad.

10 grudnia, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu, odbyło się spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz samego czasu świąt.

Na samym początku, funkcjonariuszka prewencji z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, przypomniała o kilku zasadach, które mogą ustrzec nas przed zakusami przestępców. To przede wszystkim prawidłowe zabezpieczenie mieszkania. Przypomniała również o dobrym zwyczaju pomocnego sąsiedztwa. Podpowiedziała także, jak podczas świątecznych zakupów nie paść ofiarą kieszonkowców.

W dalszej części spotkania, policjant Zespołu Prasowego KWP w Opolu, radził jak nie dać się oszukać w trakcie zakupów w sieci. Na co zwracać uwagę odwiedzając witryny sklepów czy aukcji internetowych. Przestrzegł również przed otwieraniem podejrzanych linków z otrzymywanych wiadomości e-mailowych. Bezpieczeństwo w sieci zależy w dużej mierze od naszej czujności.

Na zakończenie, ekspert ruchu drogowego KWP w Opolu - podinsp. Maciej Milewski, wyjaśnił jak ważne jest korzystanie z odblasków przez pieszych, w szczególności przy tak szybko zapadającym zmroku. Zachęcał do noszenia ich nawet w terenie zabudowanym i w ciągu dnia, co zwiększa widoczność i nasze bezpieczeństwo. Omówił również sposoby na przygotowanie się do długiej i co najważniejsze, bezpiecznej podróży.

Przeczytajcie i stosujcie nasze rady. To proste sposoby na bezpieczne święta.

Bądźmy czujni i ostrożni - przedświąteczny czas to żniwa dla kieszonkowców!

Pieniądze w torebce rozdziel i schowaj w różne miejsca. W miarę możliwości nie zabieraj na zakupy większej ilości gotówki, zbędnych kart kredytowych i dokumentów. Torebkę zamykaj i noś z przodu. Nie odstawiaj jej płacąc w kasie, pakując zakupy lub przymierzając ubrania w sklepie. Złodziejowi wystarczy chwila nieuwagi.

Nie pokazuj innym zawartości portfela płacąc za zakupy. Nie prowokuj złodzieja strojem i biżuterią. kieszonkowcy często wcześniej obserwują swoje ofiary. Zwracają uwagę przede wszystkim na osoby dobrze ubrane i wyglądające na zamożne. Złodzieje często sami tworzą tzw. sztuczny tłok, by ułatwić sobie kradzież. Działają najchętniej w galeriach handlowych, dworcach, targowiskach itp. Podróżując środkami komunikacji masowej nie siadaj w pustych przedziałach. W czasie podróży staraj się nie zasypiać. Pilnuj bagażu. Nie noś kluczy do mieszkania razem z dokumentami, w których jest podany twój adres zamieszkania. W razie ich kradzieży złodziej może też okraść twoje mieszkanie.

Planując świąteczny wyjazd pamiętajmy o zabezpieczeniu mieszkania - włamywacze nie świętują!

Dobrze pozamykaj wszystkie drzwi i okna. Poproś sąsiadów o czujność i zwrócenie uwagi na nasze mieszkanie, a w czasie nieobecności o zapalanie wieczorem światła, zabieranie poczty, odgarnianie śniegu itp. Nie zostawiaj w mieszkaniu większej gotówki i przedmiotów wartościowych. Rzeczy wartościowe można zdeponować w banku lub sfotografować, spisać numery fabryczne, oznakować - wtedy, w razie kradzieży, ułatwi to ich odnalezienie. Jeśli po powrocie okaże się, że doszło do włamania niczego nie ruszajmy i natychmiast zadzwońmy na Policję.

Zakupy w sieci

Kupując przez internet kieruj się ograniczonym zaufaniem do sprzedającego i sprawdź jego rzetelność. Zachowuj całą korespondencję ze sprzedawcą sklepu internetowego. W razie oszustwa pozwoli to Policji szybko go ująć. Przy płaceniu kartą kredytową zwracaj uwagę czy połączenie internetowe jest bezpieczne. Na dole strony powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki, a na końcu adresu – "https". Najbezpieczniej jest zamówić towar z opcją płatności przy odbiorze. Otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków, na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki. Można w ten sposób uniknąć stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. Jeśli, pomimo zachowania zasad ostrożności, dostaniesz zamiast zamówionego produktu puste pudełko, natychmiast zadzwoń na Policję. Wtedy zapisana korespondencja i przesłana przez oszusta paczka będą stanowiły dowód przestępstwa.

Przygotowując się do podróży zróbmy wszystko by była ona bezpieczna!

Kieruj się rozsądkiem i przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezwzględnie pamiętaj o zapiętych pasach i fotelikach dla najmłodszych. Jeśli nie wymieniłeś jeszcze opon na zimowe, zrób to koniecznie. Nie siadaj za kierownicą po spożyciu alkoholu, nawet w małych ilościach. Parkuj w miejscach dobrze oświetlonych i widocznych, a bagażu nie pozostawiaj na siedzeniach.

