Dyżurny kwidzyńskiej Komendy Policji uratował życie mężczyźnie Data publikacji 11.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki profesjonalnej postawie dyżurnego Policji udało się zapobiec tragedii. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie przyczynił się do uratowania życia mieszkańcowi Niemiec, który chciał popełnić samobójstwo.

W nocy, z wtorku na środę (4 - 5 grudnia br.), ok. Godziny 00:40 dyżurny kwidzyńskiej jednostki Policji, asp. szt. Robert Myścich otrzymał informację od zdenerwowanego mieszkańca gminy Ryjewo, że jego internetowy znajomy mieszkający na terenie Niemiec, prawdopodobnie chce targnąć się na swoje życie. Zgłaszający dodał, że chwilę wcześniej rozmawiał z nim przez telefon i mówił mu o problemach rodzinnych oraz o tym, że chce połknąć dużą ilość tabletek. Zgłaszający nie potrafił wskazać miejsca pobytu kolegi. Wiedział tylko, że na stałe mieszka on w Niemczech.

Mieszkaniec gminy Ryjewo podał jedynie imię i nazwisko znajomego oraz jego numer telefonu. Dyżurny, posiadając tak znikome informacje, nie poddał się. Połączył się z Międzynarodowym Biurem Współpracy SIRENE. Przekazał wszystkie informacje, jakie sam do tej pory uzyskał. Udało się ustalić adres zamieszkania mężczyzny, dzięki czemu niemieccy mundurowi szybko do niego dotarli. Zastali go nieprzytomnego w samochodzie zaparkowanym w pobliżu jego domu. Wezwany na miejsce ambulans przetransportował mężczyznę do szpitala.



Dzięki profesjonalnej postawie asp. szt. Roberta Myścich udało się zapobiec tragedii.

(KWP w Gdańsku/ab)