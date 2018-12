Zabezpieczyli około 3 tys. działek dilerskich Data publikacji 11.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaczęło się od zatrzymania 34-letniego mieszkańca Opola. Kryminalni z Komisariatu I Policji w Opolu podejrzewali, że może on mieć związek z przestępczością narkotykową. Ze sprawą mieszkańca miasta policjanci wiązali jeszcze dwie inne osoby. Ich przypuszczenia okazały się trafne. Do tej sprawy operacyjni zatrzymali trzech mężczyzn którzy odpowiedzą z Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani. Zabezpieczony towar w ilości około 3 tys. działek dilerskich na czarnym rynku warty jest około 80 tys. złotych. Dilerzy trafili już do aresztu. Wszystkim trzem zatrzymanym grozi teraz do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania 34-latka doszło 27 listopada na jednej z ulic w Opolu. Kryminalni z Komisariatu I Policji w Opolu od dłuższego czasu podejrzewali, że mieszkaniec miasta może posiadać przy sobie narkotyki. Ich przypuszczenia okazały się trafne. Zatrzymany przez nich na ulicy mężczyzna miał przy sobie amfetaminę i metamfetaminę. Z tą sprawą operacyjni wiązali jeszcze inne osoby, a ich zatrzymanie okazało się tylko kwestią czasu.

Kilka dni później, zebrany materiał dowodowy pozwolił na przeszukanie mieszkania 33-latka. Tam policjanci znaleźli blisko 2 kg amfetaminy i marihuanę. Narkotyki ukryte były w lodówce w pojemnikach po odżywkach dla sportowców.

To jednak nie koniec zatrzymań do tej sprawy. Kolejną „narkotykową dziuplę" operacyjni ujawnili w podozimskiej miejscowości. Tam w pomieszczeniu gospodarczym, w rurze kanalizacyjnej policjanci znaleźli poporcjowaną amfetaminę. 20 woreczków strunowych z zawartością po 5 gramów każdy, ukryte było w termosie.

Łącznie do tej sprawy kryminalni z Komisariatu I Policji w Opolu zabezpieczyli około 3 tys. działek dilerskich. Wartość czarnorynkowa narkotyków sięga blisko 80 tys. złotych. Wszyscy trzej zatrzymani usłyszeli zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo 33- i 35-latek odpowiedzą za udzielanie środków odurzających. Ci dwaj trafili już do aresztu, gdzie oczekują na proces. Wszystkim zatrzymanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Opolu / kp)