Areszt dla 23-latka, który mierzył do policjanta z broni Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec mieszkańca województwa podlaskiego, podejrzanego o czynną napaść na policjanta.

Do zdarzenia doszło w piątek, 7 grudnia br., ok. godz.8.00 w centrum miasta. To wtedy mundurowi, pełniący służbę w rejonie Rynku Głównego, zwrócili uwagę na młodego mężczyznę idącego chwiejnym, niepewnym krokiem. Stróże prawa podjęli względem niego interwencję. Podczas legitymowania 23-latek wpadł w furię. Pobudzony napastnik wyciągnął z kurtki pistolet gazowy, który wymierzył w stronę funkcjonariusza, grożąc mu pozbawieniem życia. Agresor szybko został obezwładniony przez policjantów i doprowadzony do Komisariatu Policji I w Krakowie. Jak się okazało, zatrzymany wielokrotnie był już notowany, a w chwili popełnienia przestępstwa, znajdował się pod wpływem środków odurzających.

Śledczy przedstawili sprawcy zarzut czynnej napaści na policjanta. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu.

(KWP w Krakowie / mw)