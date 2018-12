Piesza potrącona na pasach zmarła w szpitalu – Policja ostrzega! Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W Jeleniej Górze doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w wyniku którego śmierć poniosła 55-letnia piesza potrącona na pasach. Do policyjnego aresztu trafił kierowca pojazdu. Obecnie policja i prokuratura wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tego wypadku.

Do zdarzenia doszło 10 listopada 2018 roku około godziny 17.15 w Jeleniej Górze na ul. Spółdzielczej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 46-letni kierujący pojazdem marki Toyota potrącił przechodzącą przez przejście dla pieszych 55-letnią kobietę Poszkodowana została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Kierujący był trzeźwy. Czynności na miejscu zdarzenia wykonano pod nadzorem prokuratora oraz biegłego z zakresu ruchu drogowego. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji. Kierujący pojazdem został zatrzymany w policyjnym areszcie. Obecnie policja i prokuratura wyjaśniają szczegółowo przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Policja jeleniogórska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Kierowcy „noga z gazu”. W związku z opadami deszczu i śniegu na drogach jest bardzo ślisko, a w takich warunkach nie trudno o kolizję czy wypadek. Dostosujmy prędkość do warunków panujących na jezdni. Uwaga na pieszych! Policja o ostrożność apeluje również do pieszych, którzy powinni uważać przy przechodzeniu przez jezdnię. Nie należy przejścia traktować jak enklawy bezpieczeństwa i wbiegać wprost pod koła pojazdu, stwarzając w ten sposób zagrożenie bezpieczeństwa. Piesi w okresie jesienno-zimowym stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się po drogach, czasami z winy samych pieszych dochodzi do wielu potrąceń. Dlatego dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze tej grupy uczestników ruchu policjanci apelują o noszenie elementów odblaskowych i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Pamiętajmy, że kierowca widzi osobę poruszającą się po drodze z odległości kilkudziesięciu metrów – wystarczy jednak, że pieszy założy element odblaskowy i staje się widoczny z odległości 120-160 m. Odblask może uratować ludzkie życie. Przypominamy, że w okresie jesienno – zimowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Apelujemy również o noszenie elementów odblaskowych w miejscach, gdzie przepisy tego nie nakazują, czyli na nieoświetlonych odcinkach dróg, także w obszarze zabudowanym.

Alarmujemy o rozsądek na drodze. Brawura, nadmierna prędkość, alkohol to najczęstsze przyczyny kolizji czy wypadków. Czasami kilka sekund decyduje o ludzkim życiu czy zdrowiu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego.

(KWP we Wrocławiu / kp)