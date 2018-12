LUBUSKA POLICJA - TO MY Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj W każdym momencie można rozpocząć proces rekrutacyjny, a po jego skutecznym zakończeniu dołączyć do Lubuskiej Policji. Tu z pewnością każdy znajdzie miejsce dla siebie wykorzystując swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Co trzeba zrobić, aby zostać policjantem? Wejdź na naszą stronę i dowiedz się więcej. Dołącz do naszej drużyny. Zasil szeregi Lubuskiej Policji.

Służba prewencyjna, kryminalna, dochodzeniowo-śledcza, ruchu drogowego, policyjni antyterroryści, technicy kryminalistyki, profilaktycy, psycholodzy, przewodnicy psów, policjanci z laboratorium kryminalistycznego, rzecznicy prasowi, funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą, korupcyjną, cybernetyczną, narkotykową czy zorganizowaną. To tylko niektóre możliwe drogi, które można obrać decydując się na służbę w szeregach Policji. Z pewnością to wymagająca misja, która kosztuje wiele wyrzeczeń nie tylko samych zainteresowanych ale i ich rodzin. Ale to także gwarancja realizowania swoich pasji, którą jest pomoc innym i zwalczanie wszelkich mechanizmów przestępczych. Wielu już wybrało tę drogę i służy wiernie Narodowi. Można realizować dużo pożytecznych zadań, które mają jeden wspólny cel- reagowanie na wszelkie formy łamania prawa. W garnizonie lubuskim służy ponad 2,5 tys. policjantów, których praca jest oceniana bardzo wysoko. W tym roku wstąpiło do nas stu kolejnych. Dołącz do drużyny profesjonalistów. Zostań jednym z nas.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Realizacja filmu: podkom. Grzegorz Jaroszewicz