Nielegalny tytoń i papierosy poszły z dymem Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Pod eskortą policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, 5 ton tytoniu i ponad 120 tys. sztuk papierosów spalono... ale w piecu. Funkcjonariusze mogli zniszczyć te nielegalne wyroby po prawomocnych wyrokach skazujących, w których sąd orzekł również zniszczenie dowodów rzeczowych.

Do pieca trafiło 5 ton tytoniu, tona tzw. odpadu po nielegalnej produkcji papierosów i ponad 120 tys. szt. wyprodukowanych już papierosów. Magazyn, w którym są przechowywane tego typu dowody rzeczowe znajduje się w jednym z budynków Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. To tam trafia między innymi, zabezpieczony przez policjantów nielegalny tytoń, spirytus czy papierosy. Zabezpieczane, podczas policyjnych akcji czy kontroli, nielegalne wyroby akcyzowe przechowywana są w magazynie, do czasu prawomocnego wyroku, w którym sąd orzeka również o zniszczeniu dowodów rzeczowych.

W zeszłym tygodniu pod czujnym okiem policjantów Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą komendy wojewódzkiej, nielegalny tytoń został przetransportowany i zniszczony w spalarni.

Nielegalny "biznes" polegający na wprowadzaniu do obiegu wyrobów akcyzowych typu papierosy czy tytoń to milionowe zyski dla grup przestępczych i ogromne straty dla budżetu państwa. Stąd bardzo ważna rola policjantów w przerywaniu tej przestępczej działalności, ale także w ujawnianiu i zabezpieczaniu mienia przestępców uzyskiwanego z nielegalnej działalności gospodarczej.

