Zabezpieczają i pomagają Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci zabezpieczający COP24 pomagają mieszkańcom oraz gościom zza granicy w kłopotliwych zdarzeniach życia codziennego. Problemowe sytuacje są uciążliwe zwłaszcza dla cudzoziemców przebywających w obcym kraju. Osoby te mogą liczyć na zaangażowanie i wsparcie mundurowych. Przekonała się o tym obywatelka Indii, która zgubiła telefon komórkowy oraz mieszkanka Kolumbii, która poszukiwała swojego dziecka i jego opiekunki. W obu przypadkach szybkie działanie policjantów doprowadziło do rozwiązania niepokojących sytuacji.

Policjanci podczas zabezpieczenia COP24

W niedzielę do radiowozu, którym służbę pełnili policjanci z łódzkiej drogówki, podeszła zaniepokojona obywatelka Indii wraz ze swoim znajomym. Kobieta przekazała policjantom, że w niewyjaśnionych okolicznościach zagubiła swój telefon komórkowy. Mundurowi wykorzystując aplikację komórkową ustalili aktualną lokalizację telefonu. Jak się okazało, hinduska pozostawiła telefon w tramwaju. Dzięki szybkiemu działaniu policjantów i pomocy motorniczego, właścicielka odzyskała urządzenie.

Kilka dni wcześniej policjanci przeprowadzili także inną interwencję z udziałem cudzoziemki potrzebującej pomocy. Do Komisariatu Policji COP w Katowicach zgłosiła się jedna z delegatek szczytu klimatycznego. Zmartwiona obywatelka Kolumbii poinformowała policjantów o tym, że nie może skontaktować się z opiekunką swojej 4-miesięcznej córki. Telefon opiekunki był wyłączony, a ona sama nie pojawiła się z niemowlakiem o umówionej godzinie w hotelu i nie uprzedziła o swoim spóźnieniu. Policjanci uspokoili zgłaszającą i natychmiast przystąpili do akcji. Dowódca komisariatu powiadomił dyżurnego z katowickiej komendy, a następnie policyjne patrole rozpoczęły poszukiwania 46-letniej opiekunki z dzieckiem. Odnaleźli ją policjanci z Jeleniej Góry, którzy pełnili służbę w Katowicach. Mundurowi w niespełna 30 minut od otrzymania telefonicznej informacji o zaginięciu, na podstawie posiadanego zdjęcia kobiety i wózka, odnaleźli ją w jednej z galerii handlowych. Opiekunce i dziecku nic się nie stało. Cali i zdrowi zostali przewiezieni przez policjantów do komisariatu, gdzie oczekiwała na nich matka dziewczynki. Kobieta nie kryła wdzięczności i podziękowała policjantom za sprawne i skuteczne podjęcie interwencji.

(KWP w Katowicach/ab)