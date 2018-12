Areszt za handel narkotykami. Mężczyzna usłyszał 46 zarzutów Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci kryminalni z żarskiej komendy zatrzymali 21-latka, który podejrzany jest o handel narkotykami. Mężczyzna usłyszał 46 zarzutów. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt. Za tego typu przestępstwo może grozić nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Działania policjantów kryminalnych z żarskiej komendy związane z ustalaniem osób związanych z narkotykowym procederem wymagają dużego zaangażowania i często są procesem długofalowym, jednakże jest to jedno z głównych i bardzo ważnych zadań realizowanych przez funkcjonariuszy.

W wyniku precyzyjnie zaplanowanych i kolejno realizowanych czynności żarscy kryminalni ustalili i zatrzymali w niedzielę (9 grudnia) 21-letniego mężczyznę, który podejrzany jest o handel narkotykami. Funkcjonariusze zebrali dowody, które pozwoliły na przedstawienie mieszkańcowi powiatu żarskiego 46 zarzutów udzielania narkotyków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jak wynika z ustaleń podejrzany handlował głównie matamfetaminą.

W czasie śledztwa do tej pory ustalono kilkanaście osób, którym sprzedawał narkotyki. Wśród nich były także osoby małoletnie, a udzielanie im narkotyków stanowi zbrodnie. Sprawa jest rozwojowa. W środę (12 grudnia) sąd przychylił się do wniosku Prokuratury Rejonowej w Żarach i aresztował mężczyznę na trzy miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

kom. Aneta Berestecka

oficer prasowy KPP w Żarach