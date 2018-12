Za nielegalne automaty zapłacą 300 tysięcy złotych Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom Wspólne działania policjantów oraz funkcjonariuszy Urzędu Celnego z Kłodzka doprowadziły do zabezpieczenia na terenie powiatu kłodzkiego kolejnych nielegalnych automatów do gier hazardowych. Ich właścicielom grozi kara grzywny łącznie 300 tys. zł i kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Działania funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku oraz z Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego Delegatury w Wałbrzychu Pierwszego Referatu Kontroli Celno-Skarbowej Rynku w Kłodzku zajmujących się zwalczaniem przestępstw o charakterze gospodarczym na terenie powiatu kłodzkiego doprowadziły do ujawnienia nielegalnych automatów do gier. Mundurowi skontrolowali na terenie powiatu kilka lokali. W wyniku przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli na terenie działania komendy powiatowej w Kłodzku automaty do gier. Na ujawnionych maszynach zainstalowane były gry o charakterze losowym, prowadzone w celach komercyjnych, na organizowanie których wymagana jest specjalna koncesja . Zabezpieczone maszyny zostały przekazane funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzić dalsze postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Od 1 kwietnia br. weszły w życie zmiany w ustawie o grach hazardowych i podmioty prywatne nie mogą urządzać gier na automatach poza kasynami. Za posiadanie nielegalnych automatów w lokalach gastronomicznych, handlowych i usługowych grożą surowe kary w wysokości 100 tys. zł za jeden automat. Taką karę pieniężną może ponieść nie tylko właściciel nielegalnych automatów, ale również osoba, która wydzierżawia lub wynajmuje lokal, w którym umieszczane są nielegalne automaty do gier hazardowych. Za organizowanie gier hazardowych poza wysoką grzywną grozi również kara pozbawienia wolności do lat 3 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)