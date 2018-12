Policyjny gest prosto z serca- zabawki trafiły nawet do Afryki Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci, jak co roku włączają się w różne akcje charytatywne dla osób ubogich. Tym razem funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli zorganizowali zbiórkę zabawek i odzieży dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Część z nich trafiła nawet do Afryki i sprawiła wiele radości tamtym dzieciom. Dzielimy się tym co mamy. I to jest piękne!

Funkcjonariusz Rewiru Dzielnicowych nowosolskiej jednostki- sierż. szt. Adam Wachowski wykazał się wspomniałą inicjatywą i zorganizował wśród rodziny zbiórkę zabawek i odzieży dziecięcej, aby w swoim rejonie służbowym przekazać je dla biednych dzieci. Warto dodać, że w akcję włączył się 3-letni synek dzielnicowego, który stwierdził, że ma tak dużo zabawek, że chętnie podzieli się nimi z innymi dziećmi. Policjant od najmłodszych lat wyczula u synka wrażliwość na niesienie pomocy innym. Spodnie, sukienki, buty i mnóstwo zabawek trafiło do dzieci z gminy Nowa Sól. Drugi policjant jadąc w tym okresie na wczasy do Afryki wziął ze sobą część zabawek, aby przekazać je biednym dzieciom, które nie kryły łez wzruszenia. Bezinteresowność i chęć niesienia pomocy innym to cechy, którymi kolejny raz wykazali się nowosolscy policjanci. Tym gestem pokazali, że nie tylko podczas służby wykazują się chęcią niesienia pomocy innym, ale także w czasie wolnym nie są obojętni na ludzką krzywdę. To nie pierwszy raz kiedy policjanci z Nowej Soli udzielają się dobroczynnie. Z pewnością ten drobny gest pomoże najuboższym przeżyć radośnie Święta Bożego Narodzenia.

Starajmy się pomagać, jak tylko możemy. Policjanci apelują też do mieszkańców, aby zwracać szczególną uwagę na osoby ubogie.

st. sierż. Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli