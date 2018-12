KWP: Kolejne nowe radiowozy trafią do policjantów z Lubelszczyzny Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Garnizon lubelskiej Policji wzbogacił się o kolejne nowe radiowozy. Już wkrótce 17 oznakowanych opli astra trafi do policjantów. Zakup samochodów sfinansowany został przez jednostki samorządu terytorialnego woj. lubelskiego. W bieżącym roku łącznie tabor policji lubelskiej powiększył się o 67 nowych pojazdów.

Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i finalizacji planowanych realizacji i zakupów. I właśnie w grudniu policjanci z lubelskiego garnizonu wzbogacili się o kolejne nowe radiowozy. 17 oznakowanych samochodów trafi wkrótce do policjantów z powiatów: bialskiego, chełmskiego lubelskiego, zamojskiego, janowskiego, krasnostawskiego, ryckiego i świdnickiego. Najwięcej, bo aż 5 nowych radiowozów trafi do mundurowych z Łukowa.

Nowy tabor z pewnością poprawi warunki służby funkcjonariuszy. Przełoży się to także na zwiększenie skuteczności ich działań oraz wzmocni poczucie bezpieczeństwa lokalnych społeczności. Oznakowane radiowozy wykorzystywane będą do typowej pracy patrolowej na drodze. Ich zakup możliwy był dzięki wsparci jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa.

W roku 2018 ogółem zakupiono 67 pojazdów, 31 z nich pochodzi ze wsparcia samorządów. Zakupiliśmy m.in. nieoznakowane BMW, pojazd terenowy, łódź płaskodenną oraz Ambulans Pirotechniczny.

W roku 2017 również otrzymaliśmy łącznie 67 samochodów. Dwa lata wcześniej ogółem zakupiono 59 pojazdów.

R.L.R.