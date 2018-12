Dzięki policjantom 73-latka nie straciła ponad 50 tys. zł Data publikacji 12.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznie podjętym działaniom policjantów z Gdańska, 73-letnia mieszkanka miasta nie straciła ponad 50 tys. zł. Kobieta po tym, jak otrzymała telefon od oszusta podającego się za funkcjonariusza CBŚP, przelała na wskazane numery rachunków łącznie 52 tys. zł, a policjanci z Przymorza w porozumieniu z pracownikami banku nie dopuścili do przekazania oszustom tych pieniędzy.

Zapewne nie ma już osoby, która nie słyszała o współczesnych metodach działania oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych. Przestępcy nie ustają jednak w swoich działaniach, aby wyłudzić kolejne środki od mieszkańców naszego miasta.

W miniony poniedziałek do 73-letniej mieszkanki miasta zadzwonił oszust podający się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji. Przestępca powiedział kobiecie o tym, że policjanci właśnie rozbili szajkę oszustów, przy których znaleźli ksero jej dowodu osobistego. Oszust powiedział kobiecie, że członkowie szajki próbowali trzykrotnie wziąć kredyt na jej dane osobowe. Mężczyzna aby uwiarygodnić siebie polecił kobiecie zadzwonić na numer 997, aby potwierdzić jego tożsamość. Kobieta nie rozłączyła skutecznie połączenia, wycisnęła na klawiaturze nr 997 i zaczęła rozmawiać z tym samym mężczyzna, który tym razem powiedział jej, że jest prokuratorem nadzorującym te sprawę. Kobieta była pewna, że rozmawia z prokuratorem i zaczęła wykonywać jego polecenia. Kobieta aby ochronić swoje oszczędności poszła do banku, w jednym z nich wypłaciła swoje oszczędności i przelała na wskazane przez oszusta konto, następnie w drugim banku zaciągnęła kredyt na 20 tys. zł. na remont mieszkania i również pieniądze przelała na wskazane konto.

Kobieta po powrocie do domu i rozmowie z siostrzenicą zorientował się, że została oszukana. Kobiety pojechały do banku aby cofnąć dyspozycję przelewu, ale tam uzyskały informację o tym, że dyspozycje zostały wydane, a pieniądze zostały już przelane. Kobiety zaalarmowały wtedy policjantów, którzy natychmiast nawiązali kontakt telefoniczny z przedstawicielami banków, skierowano wnioski do poszczególnych placówek bankowych o zablokowanie przelewów.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów z komisariatu na Przymorzu wspieranych przez funkcjonariuszy z miejskiej i wojewódzkiej komendy w Gdańsku oraz wzorcowej współpracy z przedstawicielami banków, pieniądze nie zostały przelane na konta oszustów, a pokrzywdzona 73-latka nie straciła swoich oszczędności.

Policjanci wykonują czynności procesowe w tej sprawie pod nadzorem prokuratora i dążą do zatrzymania sprawców tego przestępstwa.

Apelujemy!

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz! Nie ma znaczenia za kogo się podają. Policjanci nigdy nie informują o swoich działaniach i nie proszą o przekazywanie żadnych pieniędzy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy jak najszybciej powiadomić Policję, telefonując pod numer 112.

Pamiętajmy, że zasada „ograniczonego zaufania” do nieznajomych obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli często o niej zapominają, stając się ofiarami własnej łatwowierności i braku rozwagi. Niespodziewane telefony osób podających się za policjantów, córki, synów, czy też dawno niewidzianych wnuków nie muszą zakończyć się utratą często oszczędności życia.

(KWP w Gdańsku / mg)