Policjanci przygotowali prezenty świąteczne dla dzieci

Data publikacji 13.12.2018

Funkcjonariusze i pracownicy cywilni z wrocławskiej komendy wojewódzkiej przygotowali prezenty dla dzieci z Domu Samotnych Matek. 12 grudnia br., podczas zorganizowanej wigilii wręczyli je ucieszonym milusińskim. Przedsięwzięcie ruszyło z inicjatywy policjantów z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Policjanci i pracownicy cywilni z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przygotowali prezenty świąteczne dla dzieci z Domu Samotnych Matek we Wrocławiu. Zebrane słodycze oraz zabawki trafiły do dzieci, które w tym szczególnym okresie czekają na Świętego Mikołaja. Przygotowane paczki rozradowanym milusińskim wręczał Mikołaj Komisarz Lew wraz z Naczelnikiem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkom. Pawłem Adamczakiem. Także dla mam maluszków znalazły się świąteczne prezenty. Przygotowano dla nich kompletne zestawy pościeli wraz z ręcznikami, które są najbardziej potrzebnymi prezentami.

"Policjanci i pracownicy Policji to niesamowici ludzie z wielkim sercem" - powiedziała Wanda Lisiecka, dyrektor placówki, dodając: "Cieszę się, że zeszłoroczna inicjatywa nie była jednostkowa, że możemy nadal współpracować. Ofiarować komuś swoje serce, to najpiękniejszy prezent na święta. To ważne nie tylko dla tych dzieci, ale także dla ich matek, że Policja w tak wyjątkowej chwili jest z nami sercem. Dlatego w imieniu swoim i wszystkich mam dziękuję pracownikom cywilnym i funkcjonariuszom KWP we Wrocławiu za piękny gest ofiarowany w te Święta dla naszych podopiecznych".

(KWP we Wrocławiu / kp)