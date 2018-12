Śmiertelnie potrącenie na przejściu dla pieszych Data publikacji 13.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło wczoraj wieczorem w Rudzie Ślaskiej. Na oznakowanym przejściu dla pieszych kierujący volkswagenem potrącił 4 kobiety. Niestety, jedna z nich zmarła, a pozostałe w stanie ciężkim zostały hospitalizowane. Kierujący został osadzony w policyjnym areszcie. Czynności w sprawie trwają.

Rudzcy policjanci prowadzą czynności w sprawie zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj wieczorem w Orzegowie. Około godz. 19.30 na oznakowanym przejściu dla pieszych zostały potrącone 4 kobiety. Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowane przechodziły przez dobrze oświetlone przejście w rejonie przystanku autobusowego. Kiedy kobiety praktycznie schodziły z przejścia dla pieszych, 60-letni kierujący volkswagenem caddy nadjeżdżając z naprzeciwka, potrącił kobiety. Na miejsce zostały wezwane służby ratownicze. Trzy poszkodowane w wieku 74-79 lat w stanie ciężkim zostały przewiezione do szpitala. Niestety, czwarta z kobiet pomimo prowadzonej reanimacji zmarła. Na miejscu czynności procesowe pod nadzorem prokuratury prowadziła grupa dochodzeniowo-śledcza, a także funkcjonariusze rudzkiej drogówki. W trakcie czynności okazało się, że 60-letni kierujący osobówką kierował samochodem pomimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna został poddany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wskazało, że w chwili zdarzenia był trzeźwy. Mundurowi jednak zabezpieczyli jego krew do dalszych badań laboratoryjnych. Kierujący został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Czynności w sprawie trwają.

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o wzmożoną ostrożność. Wczorajsze zdarzenie ukazuje, że należy kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Apelujemy, szczególnie do pieszych, aby wzmożyli swoją czujność podczas przechodzenia przez jezdnię zwracając szczególną uwagę na kierujących i ich zachowanie na drodze. Pomimo tego, że pieszy znajduje się na pasach, zawsze może dojść do sytuacji, że pojazd będzie prowadzony przez osobę, która wypiła alkohol lub jest pod wpływem narkotyków. Czasami kierowca może być zajęty używaniem telefonu komórkowego, bądź jechać z zaparowaną czy nienależycie odśnieżoną szybą. Te wszystkie czynniki sprawiają niestety, że bezpieczeństwo w ruchu drogowym maleje. Ważnym elementem, który poprawia bezpieczeństwo pieszego jest używanie przez niego o zmierzchu elementów odblaskowych. Dzięki nim widoczność pieszego wzrasta nawet 5-krotnie.

(KWP w Katowicach / kp)