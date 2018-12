Kryminalni przejęli ponad 3,5 kg marihuany Data publikacji 14.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej zatrzymali 7 mężczyzn zajmujących się wytwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu dużych ilości narkotyków. Mundurowi wkroczyli jednocześnie do dwóch mieszkań. Zlikwidowali w nich domowe plantacje marihuany. Zatrzymani usłyszeli już zarzuty, a dwaj z nich trafili do aresztu. Grozi im do 12 lat więzienia.

Na trop grupy osób zajmujących się nielegalnym procederem mundurowi z Wydziału Kryminalnego katowickiej komendy wojewódzkiej wpadli w ubiegłym roku. Efektem ponad rocznej pracy śledczych jest zlikwidowanie 3 domowych plantacji marihuany zlokalizowanych w mieszkaniach na terenie Katowic. Do dwóch z mieszkań policjanci weszli jednocześnie, w trakcie zsynchronizowanej akcji. Wewnątrz lokali mieszkalnych stróże prawa ujawnili namioty i sprzęt służące do uprawy roślin, m.in. systemy wentylacji i oświetlenie domowych plantacji. W dwóch mieszkaniach trwała uprawa – policjanci zabezpieczyli krzewy konopi indyjskich w różnych fazach wzrostu oraz gotowy susz roślinny. W ostatnim z mieszkań uprawy rośli była już ukończona, a śledczy znaleźli w nim gotowe i przygotowane do sprzedaży środki odurzające. W efekcie działań katowickich kryminalnych na rynek nie trafi ponad 3,6 kg marihuany. Ponadto mundurowi zabezpieczyli sprzęt, który przestępcy wykorzystywali do produkcji środków odurzających oraz pieniądze, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar. Do sprawy zatrzymano w sumie 7 mężczyzn – mieszkańców Katowic w wieku od 20 do 32 lat. Wszyscy z nich usłyszeli zarzuty przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: wytwarzania, posiadania, udzielania i rozprowadzania nielegalnych środków odurzających. Decyzją sądu dwaj z nich trafili do aresztu. Zatrzymanym grozi nawet 12 lat więzienia.