Działania "Akcyza" Data publikacji 14.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Oddziału Celno-Skarbowego przeprowadzili działania ukierunkowane na przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości akcyzowej. Efektem było zabezpieczenie 2770 paczek papierosów, które w przypadku wprowadzenia na rynek uszczupliłyby budżet państwa o 64189 złotych.

zabezpieczone przez policjantów papierosy

Funkcjonariusze zajmujący się przestępczością gospodarczą i korupcją na bieżąco monitorują, prowadzą rozpoznanie i zbierają informacje związane z wprowadzaniem do obrotu wyrobów bez polskich znaków akcyzy skarbowej. Policjanci regularnie pojawiają się w miejscach, o których wiedzą, że może tam dochodzić do handlu takimi towarami, podejmują interwencje, zabezpieczają nielegalne papierosy i alkohol oraz zatrzymują podejrzanych.

Ostatnio policjanci przygotowali plan działań, które przeprowadzili wspólnie funkcjonariuszami Mazowieckiego Oddziału Celno-Skarbowego w rejonie ulicy Targowej i istniejącego tam bazaru.

W wyniku kilkugodzinnych działań stróże prawa w dwóch samochodach znaleźli i zabezpieczyli łącznie 2770 paczek, co daje 55400 sztuk papierosów bez polskich banderoli. Gdyby ten towar trafił do obrotu uszczupliłoby to skarb państwa o kwotę 64189 złotych.

jw/mb