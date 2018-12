Podziękowania dla policjantów Data publikacji 14.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach wpłynęły podziękowania od mieszkanki powiatu dla policjantów, którzy pomogli członkowi jej rodziny. Kobieta podziękowała za sprawną organizację i działanie, które doprowadziło do uratowania życia jej ojcu.

Zdarzenie miało miejsce pod koniec listopada, kiedy policjanci wydziału kryminalnego pyrzyckiej komendy podczas wykonywania czynności służbowych do prowadzonej przez siebie sprawy zainteresowali się losem mężczyzny. W trakcie prowadzonych czynności nie zastali mężczyzny w miejscu zamieszkania ani w miejscu pracy. Zainteresowani losem seniora sprawdzili również czy mężczyzna nie przebywa w szpitalu jednak bez efektów. Drążąc temat wrócili do miejsca zamieszkania, gdzie wśród sąsiadów mężczyzny nikt nie widział go od dłuższego już czasu. Policjanci sprawdzili teren posesji, gdzie z tyłu budynku mieszkalnego po wielokrotnym pukaniu i nawoływaniu usłyszeli krzyk. Jak się okazało, 62-latek nie mógł się poruszać o własnych siłach, przez co nie był w stanie otworzyć drzwi wejściowych.

Policjanci powiadomili dyżurnego o skierowanie na miejsce pogotowia ratunkowego oraz straży pożarnej. Przy pomocy strażaków policjanci dostali się do środka mieszkania. Okazało się, że mężczyzna doznał paraliżu nóg, miał problemy z oddychaniem i czuł się bardzo słabo. Przybyłe na miejsce ratownictwo medyczne po udzielonej pierwszej pomocy zabrało go do szpitala w stanie ciężkim. Policjanci zabezpieczyli mieszkanie przed niepowołanymi gośćmi na czas nieobecności 62-latka, a także ustalili najbliższą rodzinę.

Ta historia miała szczęśliwy finał. Niejednokrotnie w naszym otoczeniu żyją osoby starsze, które mieszkają samotnie i być może potrzebują pomocy. Nie bądźmy obojętni na ludzi, zainteresujmy się losem sąsiada, którego nie widzimy od kilku dni. Nigdy nie wiadomo czy nie potrzebuje naszej pomocy.

