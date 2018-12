Marat – policyjny pies rozpoczyna służbę Powrót Generuj PDF Drukuj Powiadom W zielonogórskiej komendzie rozpoczął w tym tygodniu służbę wyjątkowy funkcjonariusz – 15 miesięczny owczarek niemiecki. Razem ze swoim przewodnikiem asp. Kamilem Wróblewskim przygotowuje się teraz do pracy w policyjnych patrolach.

Policyjne psy są dla policjantów przewodników wspaniałymi partnerami w czasie służby. Więź jaka rodzi się między psem a przewodnikiem decyduje o skuteczności ich wspólnych działań w pościgu, w akcji poszukiwawczej czy w poszukiwaniu narkotyków lub materiałów wybuchowych.

Zielonogórska komenda ma do dyspozycji 9 psów, 7 z nich przeszkolonych jest do służby patrolowo-interwencyjnej. Dwa psy są specjalnie wyszkolone do wyszukiwania narkotyków i materiałów wybuchowych. Marat zasili szeregi psów patrolowo-interwencyjnych. Kiedy oglądamy pokazy szybkości i siły policyjnych psów, to widać że żaden przestępca nie ma z nimi szans – lepiej niech wykona polecenia policjanta i nie ryzykuje spotkania z potężnymi szczękami niemieckiego owczarka.

Nie każdy pies może służyć w policyjnych szeregach. Psy przywożone przez hodowców na egzaminy muszą mieć specjalne predyspozycje, nie mogą bać się hałasu, muszą mieć odpowiedni poziom agresji, reagować na polecenia. Marat zdał egzaminy pomyślnie i został właśnie nowym zielonogórskim policyjnym psem. Jest drugim psem aspiranta Kamila Wróblewskiego, który od 12 lat służy w policyjnych szeregach, a 5 lat temu został przewodnikiem psa policyjnego.

podinsp. Małgorzata Stanisławska

KMP w Zielonej Górze