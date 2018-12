Dzięki jednemu telefonowi udało się pomóc narażonemu na wyziębienie Data publikacji 15.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesień i zima, to ciężki okres dla osób, które w różnych okolicznościach życia straciły dach nad głową. Niskie temperatury związane z nadchodzącą zimą niosą za sobą zagrożenia dla bezdomnych w postaci utraty zdrowia, a nawet życia z powodu wychłodzenia organizmu. Najgorsze są noce, kiedy temperatura spada już poniżej zera. Dlatego policjanci w czasie codziennej służby kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, bazując przy tym także na zgłoszeniach pochodzących od mieszkańców.

Do jednego z takich zgłoszeń doszło w Oławie. Dyżurny komendy skierował dzielnicowych na parking przy ul. Lipowej. Funkcjonariusze zastali tam leżącego na ziemi mężczyznę. Wylegitymowali go. Okazało się, że 52-latek pochodzi z powiatu świdnickiego i jest osobą bezdomną. Mężczyzna był bardzo osłabiony i zaniedbany. Policjanci powiadomili pogotowie ratunkowe, które po przyjeździe zabrało go do szpitala. O tej sytuacji funkcjonariusze powiadomili również pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie, z którymi policja na co dzień współpracuje.

W ramach podejmowanych działań na rzecz bezdomnych i potrzebujących pomocy, policjanci systematycznie kontrolują miejsca, w których mogą oni przebywać, m.in. klatki schodowe, piwnice budynków mieszkalnych, opuszczone budynki, ogródki działkowe, poczekalnie dworców PKP i PKS. Funkcjonariusze współpracują także z instytucjami powołanymi do niesienia pomocy osobom bezdomnym i samotnym.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców !

Nie przechodźmy obojętnie koło osób, które potrzebują pomocy np. leżących w parkach czy przebywających na działkach. Zdarza się, że mylnie jesteśmy przekonani, iż jedynym powodem bezdomności jest alkoholizm lub jakiś inny poważy nałóg. W obliczu zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego, nie bądźmy obojętni.

Posiadając informacje o miejscach pobytu osób bezdomnych prosimy, aby przekazywać je do instytucji pomocowych, takich jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, a także do policji. Pamiętajmy, że czasami tylko jeden telefon może uratować komuś życie. Wystarczy zadzwonić na telefon alarmowy 997 lub 112.

Informacje o bezdomnych narażonych na wychłodzenie możemy przekazywać policji również przez aplikację Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa

(KWP we Wrocławiu / ig)