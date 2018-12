Lublin: Seryjny złodziej zatrzymany w dziupli samochodowej Data publikacji 16.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubelscy policjanci zwalczający przestępczość przeciwko mieniu zatrzymali seryjnego złodzieja. Okazał się nim 46-latek z Lublina. Mężczyzna ma na koncie szereg kradzieży pojazdów i włamań do domów jednorodzinnych i garaży. Już usłyszał 11 zarzutów. Pokrzywdzeni oszacowali straty na ponad 120 tys. zł. Wczoraj został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

W czwartek późnym wieczorem policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu z KMP w Lublinie realizując ustalenia własne weszli na teren jednej z posesji w gm. Wojciechów. Na miejscu ujawnili dziuplę samochodową i zatrzymali na gorącym uczynku rozbierania skradzionego samochodu mężczyznę. Okazał się nim 46-latek z Lublina. Został on zatrzymany.

W trakcie czynności policjanci udowodnili mu dokonanie w okresie od końca kwietnia do początku grudnia br. szeregu kradzieży i włamań do domów jednorodzinnych i garaży na terenie powiatu lubelskiego. Łącznie mężczyzna usłyszał 11 zarzutów. 46-latek podejrzany jest o kradzież m.in. trzech samochodów marki Volkswagen Transporter, Dacii Duster oraz dwóch skuterów wodnych i quada marki Artic Cat. Łącznie pokrzywdzeni oszacowali straty na kwotę ponad 120 tys. zł.

Podczas przeszukania posesji funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli skradzione mienie o wartości ponad 30 tys. zł. m.in. samochód marki Volkswagen Transporter skradziony w ubiegłą niedzielę oraz skuter wodny z przyczepką.

Wczoraj 46-latek został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. Jeszcze tego samego dnia sąd przychylił się do wniosku Policji i Prokuratury o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Teraz mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie. Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

K.K.