KWP: Trudne warunki pogodowe, zadbajmy o bezpieczeństwo Data publikacji 16.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Padający śnieg i zalegające na drogach błoto pośniegowe. Z takimi warunkami muszą liczyć się kierowcy. Dlatego wsiadając za kółko warto pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od nas. Panująca obecnie aura sprzyja stłuczkom i kolizjom.

Panująca obecnie w naszym województwie aura sprawia, że warunki na drodze robią się bardzo zmienne, bardziej zdradliwe i niebezpieczne zarówno dla kierujących jak i dla pieszych. Dlatego policjanci ruchu drogowego apelują do wszystkich, zarówno do kierowców, rowerzystów, jak i pieszych, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi.

Na nawierzchni jezdni pod wpływem opadów śniegu miejscami może zalegać błoto pośniegowe, które powoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej. Apelujemy o to, by nie szarżować, myśleć, przewidywać zagrożenia.

Szczególnie uważać trzeba w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska. Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować.



Szczególny apel kierujemy również do pieszych, by nie wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Nawet na przejściu dla pieszych należy się upewnić, czy kierujący zdąży wyhamować. Oczywiście to pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale tutaj zasada ograniczonego zaufania jak najbardziej ma zastosowanie.

Każdy pieszy i rowerzysta powinien również pamiętać o swoim bezpieczeństwie i zadbać o to, aby być widocznym. Przypominamy o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku poza terenem zabudowanym. Kamizelka odblaskowa, breloczek, opaska, czy nawet zwykła latarka sprawią, że poruszając się przy słabo oświetlonej drodze będziemy lepiej widoczni dla nadjeżdżającego kierowcy.

Apelujemy również do kierowców, którzy jeszcze nie zmienili w swoich autach opon z letnich na zimowe, że najwyższa pora, aby to jak najszybciej zrobili.

K.K.