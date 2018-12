Śmiertelny wypadek na krajowej "7". Policjanci ponownie apelują o ostrożność i rozwagę! Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci wraz z piaseczyńską prokuraturą badają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 7 w miejscowości Łazy. Zderzyły się tam toyota i bmw. Po zderzeniu kierujący bmw uderzył w słup sygnalizacyjny. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 45-letnia pasażerka tego pojazdu. Policjanci ponownie apelują o ostrożność i rozwagę na drogach, mając szczególnie na uwadze trudne warunki atmosferyczne.

Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło wczoraj, 16 grudnia br., o godzinie 9.40 w miejscowości Łazy na drodze krajowej nr 7. Doszło tu do zderzenia samochodu marki BMW z toyotą. Po zderzeniu 64-letni kierowca bmw najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w słup sygnalizacji drogowej. W wyniku odniesionych obrażeń śmierć poniosła 45-letnia pasażerka tego pojazdu. Kierowca bmw trafił do jednego z warszawskich szpitali. Szczegółowe okoliczności tego zdarzenia badają piaseczyńscy policjanci pod nadzorem prokuratury rejonowej. Niestety tego samego dnia około godziny 12.00 na przejeździe kolejowym w Złotokłosie kierowca volvo wjechał wprost pod nadjeżdżający skład kolejki wąskotorowej. Kierowca pojazdu i pasażer trafili do szpitala.

Policjanci ponownie zwracają się do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność, rozwagę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego! Trudne warunki atmosferyczne powinny skłonić nas do jeszcze większej uwagi i ograniczenia prędkości.

(KSP / mw)