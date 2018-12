Prawie 5,5 tysiąca porcji narkotyków przejęli dzierżoniowscy kryminalni Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Za posiadanie środków odurzających odpowie przed sądem mężczyzna, ustalony i zatrzymany przez dzierżoniowskich policjantów. W mieszkaniu i pomieszczeniach gospodarczych podejrzanego, funkcjonariusze znaleźli oraz zabezpieczyli blisko 5,5 tysiąca porcji amfetaminy i marihuany.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie prowadząc działania zmierzające do ograniczenia przestępczości narkotykowej zatrzymali mieszkańca powiatu dzierżoniowskiego podejrzanego o tego typu przestępstwa. Do zatrzymania doszło tuż po tym, jak funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna może w zajmowanych przez siebie pomieszczeniach gospodarczych posiadać środki odurzające. Podejrzenia potwierdziły się w stu procentach. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to: amfetamina i marihuana. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 5,5 tysiąca porcji środków odurzających, które nie trafią na rynek.

Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast na 12 lat do więzienia może trafić osoba zajmująca się handlem narkotykami.

(KWP we Wrocławiu / mw)