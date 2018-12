Policjanci i sportowcy przekazali paczki bezdomnym Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Nowosolscy policjanci pomagają bezdomnym, którzy w porze jesienno-zimowej znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu. W tym roku w działania mundurowych zaangażowała się także Nowosolska Grupa Biegowa, która wraz z funkcjonariuszami postanowiła umilić święta osobom potrzebującym.

Pomoc osobom bezdomnym jest istotna zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy to minusowe temperatury utrudniają im codzienne funkcjonowanie. Policjanci zachęcają takie osoby do korzystania z noclegowni oraz przyłączają się do akcji charytatywnych, prowadzonych przez inne podmioty, takie jak np. Caritas. Za jego pośrednictwem można przekazać produkty spożywcze, środki czystości, koce oraz nakrycia wierzchnie, które pomogą bezdomnym i potrzebującym przetrwać ten trudny dla nich czas. Na początku grudnia nowosolscy policjanci kolejny raz przeprowadzili w swojej jednostce zbiórkę odzieży i żywności. W akcję włączyli się sportowcy z Nowosolskiej Grupy Biegowej, którzy wykazali się dobrym sercem i przekazali paczki dla osób przebywających w noclegowni. Świeże pieczywo, konserwy, makarony oraz ciepła odzież i koce trafiły do najbardziej potrzebujących osób. Z pewnością ten drobny gest pomoże najuboższym przeżyć zimowy okres.

Starajmy się pomagać, jak tylko możemy! Apelujemy do mieszkańców, aby zimą zwracać szczególną uwagę na osoby bezdomne, samotne czy też nietrzeźwe, które mogą stać się ofiarami mrozów. Jeden telefon na numer alarmowy 112 może uratować życie. Wszystkich prosimy o czujność i zainteresowanie osobami, które z uwagi na swój wiek, stan zdrowia, bezdomność lub nietrzeźwość mogą być narażone na działanie niskich temperatur. Ta pomoc nic nie kosztuje, a może ocalić czyjeś życie.

Źródło: st. sierż. Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli