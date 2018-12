"Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze" Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach we współpracy z Centrum Rozwoju Lokalnego z Zawiercia organizuje na terenie województwa śląskiego działania edukacyjne dla najmłodszych. Akcja pn. "Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze" podejmuje szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa na drodze. W działania zaangażowani są śląscy policjanci, w szczególności dzielnicowi. Już 18 grudnia o godz. 10.00 zorganizowana zostanie inicjatywa ustanawiania rekordu Polski w jednoczesnym kolorowaniu wizerunku maskotki śląskiej Policji - Sznupka przez dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3. Zapraszamy media do udziału w wydarzeniu.

Akcja "Ze Sznupkiem bezpieczni w drodze" skierowana jest do placówek przedszkolnych oraz klas 1-3 szkół podstawowych. Jest ona niejako rozwinięciem na skalę wojewódzką akcji z 27 września br pn. "Bezpieczni po zmierzchu", która zorganizowana została na terenie powiatu zawierciańskiego przy współpracy policjantów z Centrum Rozwoju Lokalnego z siedzibą w Zawierciu. Ma ona na celu przybliżenie zagadnień bezpieczeństwa dzieci jako uczestników ruchu drogowego, kwestii związanych z używaniem odblasków, a także propagowanie bezpiecznych zachowań.

Akcja będzie miała miejsce 18 grudnia 2018 roku, a jej początek planowany jest na godzinę 10:00. W jej trakcie dzieci otrzymają do pokolorowania obrazek (format A4) z wizerunkiem policyjnej maskotki "Sznupka". Najmłodsi zgromadzeni w grupach będą kolorować obrazek, a także będą zachęcani do zabrania pomalowanego obrazka do domu, by zawsze przypominał im, jak ważna jest rozwaga na drodze i przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zapraszamy do udziału placówki oświatowe z całego województwa i do zapoznania się ze szczegółami przedsięwzięcia. Szczegółowe informacje o akcji, wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej: www.bezpieczenstwo.crl.org.pl.

