Lubuskie służby mundurowe podzieliły się opłatkiem Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Poniedziałek /17 grudnia/ to dzień, kiedy w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne. To czas, kiedy moc świątecznych życzeń wypełnia nasze serca. Symboliczne przełamanie opłatkiem niosło pojednanie, radość, nadzieję oraz przyjaźń tych, na których lubuska Policja oraz inne służby mundurowe zawsze mogą liczyć.

To już druga, wspólna uroczystość wigilijna służb mundurowych województwa lubuskiego. Jej wzniosły przebieg, podniosłe chwile i sympatyczna atmosfera pozwoliła mieć przekonanie, że od 2017 roku staje się to już tradycją. Funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Lasów Państwowych, Izby Skarbowej przybyli, aby przełamać się opłatkiem i złożyć świąteczne życzenia. Współgospodarzami dzisiejszej uroczystości byli Komendant Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. nadinsp. Helena Michalak, Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej generał brygady Wojciech Skowronek oraz Lubuskiego Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej brygadiera Patryk Maruszak.

Jak każdego roku na uroczystości wigilijnej nie mogło zabraknąć duchowego wsparcia. Na wigilii służb mundurowych obecny był Biskup Senior Zielonogórsko-Gorzowski Paweł Socha, który wspólnie z kapelanami poszczególnych służb zadbał o wprowadzenie nas w atmosferę Narodzenia Pańskiego, jako najważniejszego wydarzenia tych świąt. W imieniu Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka, w spotkaniu wziął udział Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak. Zaproszenie przyjęli również przedstawiciele świata nauki, wymiaru sprawiedliwości, emerytowani policjanci i pracownicy cywilni, przedstawiciele zaprzyjaźnionych i ściśle współpracujących z lubuskimi służbami instytucji.

Szefowa lubuskich policjantów, nadinsp. Helena Michalak zwróciła się do uczestników słowami: „… Życzę Wam, aby te święta były czasem pokoju, zadumy i wrażliwości na drugiego człowieka. To tak ważne, zwłaszcza dla nas – formacji, które służbę bliźniemu mają wpisaną w zawodową tożsamość. Dlatego też, za Państwa pośrednictwem, chciałabym przekazać serdeczne życzenia wszystkim Funkcjonariuszom, którzy podczas świątecznych dni będą dbali o bezpieczeństwo mieszkańców Ziemi Lubuskiej. Dziś, szczególnie ciepło, myślę o Rodzinach naszych Koleżanek i Kolegów, którzy będąc na służbie, ofiarowali to, co najcenniejsze – własne życie. Jestem przekonana, że ich poświęcenie i oddanie na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Wszystkim Państwu – na ten niezwykły i magiczny czas Bożego Narodzenia – życzę wielu radosnych chwil, wzruszających spotkań w rodzinnym gronie oraz dobrego zdrowia i pogody ducha. Niech atmosfera Świąt przepełnionych przyjaźnią i dobrymi wspomnieniami zagości wśród nas na dłużej, niosąc pomyślność i pełen sukcesów 2019 rok”.

Do zgromadzonych świąteczne życzenia skierowali również Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Patryk Maruszak oraz Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej, generał brygady Wojciech Skowronek.

Życzenia dla funkcjonariuszy skierował również Wicewojewoda Lubuski Wojciech Perczak, który stwierdził, że przed nami piękny czas Świąt Bożego Narodzenia. Chwil radosnych i spokojnych. Dlatego życzy środowisku mundurowemu spokoju, zdrowia i chwil spędzonych w rodzinnej atmosferze. Dodał, że bardzo dziękuje wszystkim funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym za miniony rok, który był czasem wytężonej ale zarazem profesjonalnej służby na rzecz społeczeństwa.

Świąteczne spotkanie uświetniła Schola Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych, która jedną z najpiękniejszych kolęd „Cicha noc, święta noc” otworzyła tę szczególną uroczystość. Przedstawiciele wszystkich służb łamiąc się opłatkiem składali sobie świąteczne życzenia, które z pewnością miały wspólny mianownik w celu jaki je łączy- wiernej służbie społeczeństwu, ale które swą mocą sięgały również obszarów pozazawodowych.

Opracował: nadkom. Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

Video: st. sierż. Mateusz Sławek