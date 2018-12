Uroczyste przekazanie 21 nowoczesnych radiowozów dla krakowskiej Policji Data publikacji 17.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Dzisiaj (17 grudnia br.) na Placu Wszystkich Świętych w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa przekazał Komendzie Miejskiej Policji w Krakowie 21 radiowozów, w tym 20 o napędzie hybrydowym. Zakup samochodów był współfinansowany przez Urząd Miasta Krakowa. Kluczyki do nowoczesnych radiowozów odebrał insp. Rafał Leśniak, Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Hybrydowe samochody marki Toyota Auris pomogą funkcjonariuszom prewencji w patrolowaniu ulic miasta, a także będą wykorzystywane przez policjantów ruchu drogowego. Natomiast nieoznakowany furgon marki Ford zasilił flotę Wydziału Techniki Kryminalistycznej.

Wartość samochodów sięgnęła kwoty prawie 2 milionów złotych (każdy samochód hybrydowy jest wart 95 tysiące złotych, a furgon dla techników kryminalistyki 50 tysięcy złotych).

Połowę całkowitej kwoty zakupu radiowozów pokrył Urząd Miasta Krakowa, a druga połowa pochodzi z Programu Modernizacji Policji.

Samochody są nowoczesne i ekologiczne. Każdą z toyot napędza silnik hybrydowy o pojemności 1, 8 litra i mocy 136 koni mechanicznych. Pojazdy charakteryzują się również niską emisją dwutlenku węgla. Przy niewielkich prędkościach auta napędza silnik elektryczny – cichy i przyjazny dla środowiska. To niezwykle ważne w Krakowie, który zmaga się z problemem dużego zanieczyszczenia powietrza.

- Dziękuję Panu Prezydentowi za zrozumienie naszych potrzeb. To kolejny rok, kiedy mam przyjemność przyjąć samochody zakupione dzięki finansowemu wsparciu samorządu. 21 samochodów, które będą przekazane dla policjantów do patrolowania miasta Krakowa to poprawa wizerunku Policji, ale przede wszystkim to skuteczność. Skuteczność tych policjantów, którzy mają nowy sprzęt i mogą dojechać na miejsce zdarzenia bardzo szybko - powiedział insp. Rafał Leśniak Komendant Miejski Policji w Krakowie.

Prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, w swoim przemówieniu podkreślił, że „do dbania o bezpieczeństwo tak wielkiego miasta potrzebna jest współpraca z Policją i zabezpieczenie Policji odpowiedniego sprzętu. Dodał, iż „samorząd przywiązuje dużą wagę do tego, aby wspólnie z Policją odpowiednio zabezpieczyć bezpieczeństwo miasta.” Prezydent zwrócił także uwagę, że samochody są ciche, nowoczesne i przyjazne środowisku, co jest niezmiernie ważne w walce ze smogiem.

To nie ostatni w tym roku zakup sprzętu dla krakowskiej Policji współfinansowany z samorządowego budżetu. W najbliższych tygodniach komisariaty otrzymają 11 nowych samochodów zakupionych przez rady i zarządy dzielnic.

(KWP w Krakowie / kp)