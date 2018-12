Fałszywi policjanci CBŚP zatrzymani przez kryminalnych Data publikacji 18.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o oszustwa. W wyniku wytężonej pracy operacyjnej w ciągu kilku nastepnych dni w ręce stróżów prawa wpadły kolejne trzy osoby. Zatrzymani specjalizowali się w oszustwach metodą „na policjanta”. Decyzją sądu wszyscy zatrzymani najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

Policjant z osobą zatrzymaną

Do zatrzymania pierwszych dwóch osób doszło pod koniec listopada, kiedy to legionowscy policjanci pojechali do jednej z placówek pocztowych, aby potwierdzić ustalenia policjantów z Poznania, dotyczące sprawców działających metodą „na policjanta Centralnego Biura Śledczego Policji”. W trakcie czynności służbowych ich uwagę zwróciło dwóch mężczyzn, którzy na widok funkcjonariuszy pośpiesznie wyszli z kolejki i opuścili budynek poczty.

Kilka minut później Marcin K. i Bartosz K. zostali zatrzymani. Jak ustalono, obaj mężczyźni brali udział w oszustwie metodą „na funkcjonariusza CBŚP”, którego ofiarą padła 81-letnia mieszkanka Poznania. Ustalono również, że mężczyźni nie działali sami. Kryminalni z Legionowa uruchomili wszystkie procedury, aby zatrzymać pozostałe osoby. Nawiązali kontakt z policjantami z Wrocławia i Krakowa, gdyż jak wynikało z poczynionych ustaleń tam też mogli znajdować się seniorzy oszukani przez tę grupę. Wymiana informacji między policjantami zaowocowała kolejnymi zatrzymaniami na terenie powiatu legionowskiego. Tym razem w ręce policjantów wpadli Helena G., Daniel W. i Arkadiusz S.

Jak ustalili mundurowi, sprawcy działali w oparciu o schemat oszustwa na tzw. „funkcjonariusza CBŚP”. Fałszywi stróże prawa prosili o pomoc w zatrzymaniu oszustów bankowych i w ten sposób wyłudzali pieniądze od seniorów. Oszukali mieszkańców Poznania, Krakowa i Wrocławia na kwotę blisko 100 tysięcy złotych.

Podejrzani usłyszeli już zarzuty oszustwa. Zgromadzony przez dochodzeniowców materiał dowodowy został przekazany do prokuratury, która wystąpiła o areszt dla wszystkich zatrzymanych. Sąd Rejonowy w Legionowie przychylił się wniosków i zastosował wobec podejrzanych tymczasowe areszty na okres trzech miesięcy. Za ten czyn zatrzymanym może grozić kara do 8 lat pozbawienia wolności.

ea/js