Odblaski rozdane, bezpieczeństwo zagwarantowane! Data publikacji 18.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Jesienią i zimą, gdy przez dłuższą porę dnia panuje zmrok, piesi na drodze w sposób szczególny narażeni są na potrącenie. Tyczy się to także dzieci, które każdego ranka zmierzają do szkół i przedszkoli. O ich bezpieczeństwo zadbali gorzowscy policjanci, którzy wspólnie z Radiem Zachód rozdawali odblaski. Dzięki nim najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego będą bardziej widoczni na drodze.

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to grupa osób, która w przeciwieństwie do samochodów posiadających karoserię i poduszki powietrzne, nie jest w żaden sposób chroniona. Dlatego też, piesi i rowerzyści w sposób szczególny powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo. Elementem, który bez wątpienia może w tym pomóc jest odblask. Ten mały przedmiot zamieszczony na odzieży znacznie zwiększa naszą widoczność na drodze. Szczególne zastosowanie ma on okresie jesienno-zimowym, kiedy przez dłuższą porę dnia panuje zmrok. Zdają sobie z tego doskonale sprawę gorzowscy policjanci, którzy wspólnie z Radiem Zachód zorganizowali akcję rozdawania odblasków. Tym razem świecące elementy trafiły do najmłodszej grupy uczestników ruchu drogowego czyli przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych. We wtorek (18 grudnia) w pobliżu tych placówek funkcjonariuszki gorzowskiej komendy miejskiej przekazywały dzieciom odblaski i zachęcały do ich noszenia. Za każdym razem na twarzach najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wielkopolskiego pojawiał się uśmiech kiedy otrzymywały ten wyjątkowy podarunek. W ramach podziękowania dzieci obiecywały policjantom, że codziennie będą z niego korzystać podczas drogi do i ze szkoły oraz za każdym razem, gdy zdecydują się wyjść z domu.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.