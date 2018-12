Policjantem jest się całe życie. Emerytowany stróż prawa zatrzymał nietrzeźwego kierowcę Data publikacji 18.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Emerytowany policjant zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, który dodatkowo był poszukiwany przez Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności. Pijany 37-latek swoją nietrzeźwą przejażdżkę zakończył w rowie. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w jego organizmie.

W poniedziałek (17 grudnia) kilka minut przed godziną 1 oficer dyżurny słubickiej Policji otrzymał telefoniczne zgłoszenie o ujęciu nietrzeźwego kierującego, który swoją ryzykowną podróż zakończył w przydrożnym rowie. Zgłoszenie pochodziło od emerytowanego naczelnika słubickiej drogówki – asp. szt. Wiesława Świerkowskiego. Emeryt odebrał kluczyki kierowcy nissana i uniemożliwił mu ucieczkę z miejsca zdarzenia do czasu przyjazdu patrolu Policji. Przybyli na miejsce mundurowi przeprowadzili badanie na zawartość alkoholu, które wykazało ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie 37-letniego mężczyzny. W trakcie dalszych czynności okazało się, że 37-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi a samochód, którym się poruszał nie ma aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia. Dodatkowo w systemie policyjnym mężczyzna widniał jako osoba poszukiwana przesz Sąd Rejonowy w Słubicach do odbycia kary pozbawienia wolności. 37-latek trafił do policyjnego aresztu, skąd zostanie przetransportowany do zakładu karnego celem odbycia kary. Jego auto zostało odholowane na policyjny parking. Czujność byłego Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego słubickiej komendy Policji nie zawiodła. Jak widać policjantem się jest na całe życie, pomimo ściągnięcia munduru. Były funkcjonariusz podjął interwencję i o wszystkim poinformował dyżurnego słubickiej jednostki. Wartości, które towarzyszyły podczas pełnienia służby w dalszym ciągu nie są mu obce. Dziękujemy za wzorową postawę. Takie zachowanie jest wzorem do naśladowania dla każdego obywatela.

Źródło: asp. Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach