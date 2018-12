Blisko 10 tys. porcji narkotyków, broń pneumatyczną i tabletki niewiadomego pochodzenia zabezpieczyli policjanci z Wrocławia Data publikacji 18.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Tymczasowo aresztowany został 36-latek zatrzymany przez policjantów z komisariatu na wrocławskim Osiedlu. Wcześniej w jego mieszkaniu funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli blisko 10 tys. porcji marihuany, broń pneumatyczną oraz kilkadziesiąt tabletek niewiadomego pochodzenia i ponad 17 tys. zł w gotówce. Policjanci sprawdzają obecnie czy zajmował się również dystrybucją narkotyków. Za czyny, o które jest podejrzany, mężczyzna odpowie teraz przed sądem.

Działając operacyjnie, policjanci z komisariatu Wrocław-Osiedle, przechwycili sporą ilość narkotyków, broń pneumatyczną oraz medykamenty niewiadomego pochodzenia. W sprawie funkcjonariusze zatrzymali 36-letniego mieszkańca Wrocławia podejrzanego o ich posiadanie. Mężczyzna w swoim mieszkaniu przechowywał marihuanę w szklanych słoikach. Łącznie policjanci ujawnili ich aż trzydzieści. Zabezpieczyli również pieniądze w kwocie ponad 17 tys. zł oraz sprzęt wykorzystywany do prowadzenia uprawy konopi.

Z ilości narkotyków, które przejęli mundurowi, można byłoby po podziale uzyskać blisko 10 tys. porcji handlowych marihuany. Obecnie policjanci sprawdzają czy mężczyzna zajmował się również ich rozprowadzaniem.

Na bazie zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów, sąd podjął decyzję o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel narkotykami zagrożony jest karą do 8, a gdy w grę wchodzi ich znaczna ilość nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / mg)