Służby wzorowo dbały o bezpieczeństwo podczas COP24 w Katowicach

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach szef MSWiA Joachim Brudziński wraz z komendantami Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej Straży Pożarnej podsumowali zabezpieczenie Konferencji. Szczyt Klimatyczny COP24 wraz z towarzyszącymi jej wydarzeniami odbywał się od 3 do 14 grudnia w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym (MCK) w Katowicach.

- Za Waszą przyczyną, po raz kolejny, na cały świat od wysp na Pacyfiku, przez Amerykę Południową i Północną, Afrykę, Europę i Australię popłynął wizerunek Polski, Katowic i Krakowa jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego. Nie można wyobrazić sobie lepszej i bardziej skutecznej promocji naszej Ojczyzny. Wykonaliście znakomicie swoje zadanie - podsumował szef MSWiA.

Minister Joachim Brudziński przekazał - poprzez komendantów - podziękowania dla wszystkich funkcjonariuszy zaangażowanych w zabezpieczenie Szczytu oraz tych, którzy wypełniali obowiązki swoje oraz koleżanek i kolegów oddelegowanych do zabezpieczenia Konferencji. Wyróżniającym się funkcjonariuszom szef MSWiA wręczył pamiątkowe grawertony. Otrzymają oni również nagrody finansowe.

Takie wydarzenia jak Szczyt Klimatyczny to duże wyzwanie zarówno dla organizatorów, jak i służb dbających o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Warto przypomnieć, że w Konferencji i towarzyszących jej wydarzeniach udział wzięło ponad 20 tysięcy uczestników, w tym wiele najważniejszych osób, z niemal 200 państw. W zapewnienie bezpieczeństwa zaangażowane były wszystkie służby podległe MSWiA.

- Wasza służba przypadała w miejscu szczególnym, w aglomeracji śląskiej. Dzięki Waszemu profesjonalizmowi życie mieszkańców toczyło się jednak normalnie. Chciałbym Wam za to podziękować – powiedział szef MSWiA. Minister Joachim Brudziński podziękował także wojewodzie śląskiemu i małopolskiemu, władzom samorządowym Krakowa, Katowic oraz innych miejscowości za profesjonalną współpracę.

- Jako minister spraw wewnętrznych i administracji mam dziś powód do wyjątkowej satysfakcji, że działania na rzecz bezpieczeństwa, które podejmuje rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego, przynoszą pozytywne efekty – powiedział szef MSWiA.

Służby MSWiA zabezpieczały COP24

W zabezpieczenie Szczytu Klimatycznego w Katowicach, w tym towarzyszących wydarzeń, spotkań i konferencji było zaangażowanych około 9 tysięcy policjantek i policjantów. Byli to mundurowi zarówno z garnizonu śląskiego, jak również z innych województw. W Katowicach utworzone zostało zintegrowane stanowisko dowodzenia. Koordynowało ono działania wszystkich służb zabezpieczających wydarzenie oraz zapewniało sprawny obieg informacji. Policja zrealizowała niemal 400 eskort, ponad 1200 zabezpieczeń przejazdów autobusów oraz niemal 90 sprawdzeń pirotechnicznych.

W związku z zabezpieczeniem Konferencji COP24 tymczasowo przywrócono kontrolę graniczną osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną. Kontrola obowiązywała od 22 listopada do 16 grudnia br. W ramach tymczasowego przywrócenia kontroli granicznej skontrolowano niemal 200 tys. osób wjeżdżających do Polski, zatrzymano 343 osoby, nie wpuszczono do Polski 37 osób. W bezpośrednie zabezpieczenie COP24 zaangażowanych było tysiąc strażników granicznych.

O bezpieczeństwo uczestników wydarzenia dbało codziennie także prawie 500 strażaków PSP dysponujących niemal stu wozami ratowniczo-gaśniczymi.

W spotkaniach i debatach towarzyszących Konferencji Klimatycznej uczestniczyło tysiące delegatów, m.in. politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych, środowisk naukowych oraz przedstawiciele biznesu. Nad zapewnieniem bezpieczeństwa najważniejszym osobom, w tym prezydentom i premierom oraz delegacjom zagranicznym czuwali przede wszystkim funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa.

(MSWiA /ar)