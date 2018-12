Świąteczna pomoc policjantów dla potrzebujących z Polski i Ukrainy Data publikacji 19.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zielonogórscy policjanci przyłączyli się do akcji „Torba Charytatywna Caritas” i przekazali zebraną żywność oraz środki czystości, które mają trafić do rodzin potrzebujących w Polsce i na Ukrainie, w rejonie objętym działaniami wojennymi. Paczki żywnościowe przekazane przez Caritas bezdomnym i potrzebującym zarówno z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej jak i rodzinom na Ukrainie są często głównym źródłem do przygotowania wieczerzy wigilijnej.

Caritas Diecezji Zielonogórsko–Gorzowskiej zwrócił się z prośbą do zielonogórskich policjantów o pomoc w zebraniu żywności oraz środków czystości dla osób potrzebujących z terenu diecezji i na Ukrainie. Dzięki tej zbiórce wiele osób ma możliwość zorganizowania świąt Bożego Narodzenia dla siebie rodziny. Jest to szczególnie ważne dla Rodzin mieszkających na Ukrainie w rejonie konfliktu zbrojnego w Donbasie. Policjanci bardzo chętnie włączyli się do akcji i pomimo dość krótkiego terminu realizacji, zebrali kilka kartonów żywności z długim terminem przydatności, która także będzie służyła potrzebującym już po świętach. Policjanci wraz z komendantem miejskim mł. insp. Jarosławem Tchorowskim przekazali zebrane dary Dyrektorowi Caritas księdzu Stanisławowi Podfigórnemu. To jednak nie jedyna akcja, do której włączają się policjanci z komendy miejskiej i komisariatów Policji. Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową wspierają podopieczne Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze, dla których zorganizowali i wręczyli świąteczne paczki. Oprócz słodyczy i żywności, w paczkach znalazły się tez zeszyty, książki z bajkami i książeczki edukacyjne oraz mnóstwo nowych ubrań.

