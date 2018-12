Pijany, spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymany po policyjnym pościgu Data publikacji 19.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Jeleniogórscy policjanci po pościgu zatrzymali mężczyznę, który kierował pojazdem bez uprawnień, spowodował kolizję oraz uciekł z miejsca zdarzenia. Po zatrzymaniu okazało się, że był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad promil. Podejrzany został zatrzymany w policyjnym areszcie. Za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego podejrzanego o kierowanie pojazdem bez uprawnień, w stanie nietrzeźwości, spowodowanie kolizji drogowej oraz ucieczkę z miejsca zdarzenia.

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze otrzymał zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z Jana Pawła II. Z przekazanych informacji wynikało również, że sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

Jak ustalili funkcjonariusze, kierujący samochodem marki BMW wjechał na skrzyżowanie przy czerwonym świetle i zderzył się z pojazdem marki VW, którym kierował 47-letni mężczyzna. Po zdarzeniu zjechał na chodnik, a następnie wraz z pasażerką uciekł. Pokrzywdzony wskazał kierunek ich ucieczki. W ich poszukiwania włączyło się kilka policyjnych patroli. Jeden z nich przy ulicy Zgorzeleckiej zauważył kobietę i mężczyznę, którzy na ich widok schowali się w krzakach, a następnie zaczęli uciekać w pola. Policjanci ruszyli za nimi i po chwili ich zatrzymali.

Kierującym i sprawcą kolizji okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego, który był nietrzeźwy. Przeprowadzone badanie na zawartość alkoholu w jego organizmie wykazało ponad promil. Ponadto nie posiadał on w ogóle uprawnień do kierowania pojazdami. Pasażerką pojazdu była 16-letnia mieszkanka powiatu lwóweckiego, od której funkcjonariusze wyczuli również wyraźny zapach alkoholu. Badanie wykazało ponad 1,6 promila.

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Teraz za popełnione czyny odpowie przed sądem, a grozić mu może nawet do 2 lat pozbawienia wolności. Nieletnia została przekazana matce, a informacja w jej sprawie trafiła do sądu rodzinnego.

(KWP we Wrocławiu / mg)