Pomaganie wchodzi w krew Data publikacji 19.12.2018

Kolejny już raz, przed Bożym Narodzeniem krwiodawcy z Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V i VI zorganizował zbiórkę darów dla potrzebujących osób i rodzin.

Policjanci oraz pracownicy cywilni z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V, VI i III, Komisariatów Policji Warszawa Żoliborz, Białołęka i Targówek oraz stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Cyberprzestępczością i Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową, włączyli się w akcję i zorganizowali zbiórkę żywności i artykułów chemicznych.

Dzięki ofiarności wszystkich udało się zgromadzić kilkadziesiąt kilogramów żywności, które zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK Warszawa Południe. Następnie dary przekazane zostaną w postaci paczek świątecznych lub bezpośredniego rozdzielnictwa w magazynie PCK przy ul. Belgijskiej 5 lok.33 dla najbardziej potrzebującym rodzin i osób z

Zarząd klubu z całego serca dziękuje wszystkim darczyńcom i osobom, które pomagały w organizacji akcji, dzięki, której kolejny raz udało się zebrać bardzo dużą ilość żywności. Szczególne podziękowania składamy firmie Makro Warszawa przy ul. Kolumbijskiej 1, która wsparła nasze działania po raz pierwszy.

Zapraszamy do równie aktywnego udziału przy następnych planowanych akcjach charytatywnych.

