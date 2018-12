Do białostockiego hospicjum trafiły prezenty z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie Data publikacji 19.12.2018 Powrót Generuj PDF Drukuj Zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Właśnie dlatego policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie postanowili wnieść trochę radości do rodzin dzieci, które są pod opieką Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Wczoraj osobiście zawieźli prezenty do siedziby hospicjum.

Zorganizowanie zakupów dla dzieci z Białostockiego Hospicjum dla Dzieci Fundacja „Pomóż Im” to pomysł zajmującej się profilaktyką w żyrardowskiej komendzie Policji funkcjonariuszki - st. post. Moniki Helińskiej. Na stronie www.pomozim.org.pl znajdują się listy, które podopieczni hospicjum i ich rodziny proszą nie tylko o zabawki, ale też podstawowe rzeczy.

Pomysł poparło ponad 60 funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, dzięki czemu udało się spełnić życzenia piątki dzieci i kupić dodatkowe dwa prezenty dla podopiecznych Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Wczoraj delegacja policjantów z komendy pojechała do siedziby hospicjum, gdzie przekazali prezenty, które jeszcze przed świętami trafią do autorów listów do Świętego Mikołaja.

Autor: st. asp. Agnieszka Ciereszko